"Divertida, fresca y una vibra realmente alta": Así define el chef Franco Noriega la nueva temporada de MasterChef Junior

"Soy una persona muy divertida, multifacético; me gusta hacer diferentes cosas, y mi pasión es ser empresario", externó con emoción el chef, quien es la sensación del Internet y al ser cuestionado sobre el tema destacó sentirse halagado.

Hasta ahora, la convivencia en general en MasterChef Junior ha sido increíble , la han pasado muy bien, todos tienen muy buena química, no sólo en cámara, sino también detrás de escena y estar con niños es todo un momento de risas, asegura Franco, "eso se va a notar en cámara", agregó.

Durante la conversación, el apuesto chef compartió que, a opinión propia, lo que no puede hacer falta para hacer un buen platillo es el balance, ya que en el mundo actual la presentación es uno de los elementos más importantes y muchas veces es el teléfono celular el que come antes. "Una buena presentación es algo muy importante. Previamente tener un plato balanceado que tenga buen sabor, esté bien sazonado, que sea creativo", habló.

Lo que no puede hacer falta en un buen platillo, según Franco Noriega

"Todas las sorpresas que te imaginas. Te juro que hay demasiadas cosas; está súper espontaneo. Trabajar con niños es toda una montaña rusa de emociones, son honestos, no tienen filtros y dicen unas cosas que nos matamos de la risa. Estoy seguro que así como nos estamos divirtiendo nosotros se van a divertir mucho", aseguró.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.