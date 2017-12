Divirtiéndose en la nieve Montserrat olvida fotos íntimas

Luego de que se difundieran unas fotos íntimas de Montserrat Oliver y su pareja Yaya Kosikova, la presentadora demostró en redes sociales que esa mala racha ya quedo atrás.

Ahora la presentadora compartió en su cuenta de Instagram en la que se le ve junto a su pareja y familia en Slovaquia en donde compartió un mensaje lleno de fuerza "Palos y piedras podrán romper mis huesos, pero jamás las palabras romperán mi corazón", expresó la bella modelo en su última publicación.

Además, se le puede apreciar que luce muy tranquila y segura cosa que siempre se le ha caracterizado a la también actriz quien está decidida a dejar atrás el penoso momento que vivió.

La conductora mostró en la instantánea con su suegra en donde describió de la siguiente manera "Hay mucho hielo, y me la he vivido en el suelo, 'maminka' es mamá en Eslovaco" señalando a la madre de su novia Yaya.

Con estas imágenes sus miles de seguidores respaldaron a la famosa apoyándola en todas sus decisiones y buenos sentimientos los cuales siempre ha demostrado dentro y fuera de la televisión.

El escándalo de Montserrat

A través de redes sociales se dio a conocer una serie de fotografías de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova en situación comprometedora.

Dichas imágenes muestran a las modelos en el acto íntimo, lo que causó revuelo entre los cibernautas.

Ante la rápida difusión de la imágenes, la presentadora mexicana emitió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que solicitó el apoyo para detener su viralización.

"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Se que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera pero espero ser de las ultimas. Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos".

Seguidores de Oliver le enviaron mensajes de aliento ante las polémicas postales “Tienes todo mi apoyo! Todos te admiramos y queremos¨, “Un fregona como tú puede con eso y más”, fueron sólo algunos comentarios de apoyo.



Denuncia el hecho ante las autoridades

Tras los lamentables hechos, Oliver, quien también es actriz, anunció que realizó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México y con ello inició la investigación por el delito de robo y acoso.

Según el portal de noticias La Saga, Montserrat hizo publico el procedimiento de las autoridades para encontrar al autor de los delitos a través de sus Instagram Stories.

"Con la policía cibernética en acción (…) Quien tenga las fotos en redes cuídense…", expresó Oliver en su red social.