¿Divorcio? Eugenio Derbez acepta estar separado de Alessandra Rosaldo

Una de las parejas más queridas de México estuvo en el ojo del huracán luego de que se especulara que terminarían separados, se trata de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo luego de participar en la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, tal como les sucedió a Aislinn y Mauricio Ochmann.

La pareja de talentosos actores clebraron el día de ayer el cumpleaños número siete de su hija Aitana y Alessandra publicó en redes sociales un emotivo video mientras su consentido papá escribió lo siguiente.

"Hoy hace 7 años, nació Aitana. No sé en qué momento pasamos de cantarle para dormirla, a verla tocando el piano. Lo que sí sé, es que el mejor regalo que le puedo dar es pasar tiempo juntos. ¡Feliz cumpleaños Aitana".

Ante los rumores de la separación de la pareja, Eugenio no se quedó callado y respondió a un medio nacional sobre el polémico tema.

Sí estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy ahorita con ustedes, contestó el Eugenio ante las cámaras.

Y agregó de manera sería las razones por las que no ha podido estar con su esposa este año. "Lo que pasa es que ha sido un año difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí".