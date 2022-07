¡Divorcio a la vista! Vanessa Arias encontró a su esposo con otro hombre

México.- Hay divorcio a la vista dentro del mundo del espectáculo mexicano y es que resulta que la conductora sinaloense, Vanessa Arias, abrió su corazón y se sinceró sobre su vida sentimental, haciendo un par de revelaciones que han dejado a todos impactados y consternados ante la situación.

La estrella de Televisa compartió durante una entrevista con Miembros al aire que está por divorciarse luego de haber encontrado a su pareja siéndole infiel en su propia cama y con otro hombre, lo que ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Vanessa, de 39 años de edad, quien logró debutar en 1998 en el mundo del espectáculo, confesó que se separó de su expareja, un hombre violento con ella, mientras hablaban sobre escenas de celos.

"Sí he hecho panchos porque un vato con el que andaba... el que me golpeaba de Monterrey. Me golpeó 5 años. No obstante, me ponía el cuerno con las mismas compañeras de las telenovelas que hacía y todavía llegaba al foro y me saludaban todas", compartió.

Pero eso no fue todo, además de ser un hombre violento e infiel, mentía sobre su orientación sexual, pues la gota que derramó el vaso fue que Vanessa Arias lo encontró en la cama con otro hombre.

"Lo que me sacó de onda fue cuando lo caché con un vato. Me puse como loca. Me senté enseguida de la lavadora, me puse a llorar y todavía el hijo de la freg... me dijo que estaba loca y no había visto lo que vi", relató.

Era un travesti, no estaban jugando. Con un hombre y ahí sí me puse bien loca porque ahí sí los caché y en mi casa. Por eso nunca hay que llegar de sorpresa a las casas porque luego uno se lleva sorpresas (...) estaban desnudos (...) Ahí sí nos separamos... creo que ya tenía como dos años con él, imagínate", agregó.

