Dj Samhara rompe barreras con su genial música electrónica

Como mujer ha marcado un antes y un después en la música electrónica. Se ha presentado en escenarios que ninguna mujer había pisado anteriormente. La Dj brasileña Samhara se dice una digna representante de la mujer en la música, sobre todo en la música electrónica donde ha roto barreras y estereotipos.

Samhara promociona su sencillo “Eu Não Valho Nada”, una mezcla del MPB brasileño con el electrónico. En entrevista con EL DEBATE la Dj comentó:

La base siempre es la música electrónica y lo que busco es jugar con los sonidos, crear a mi manera y llevar a mi publico lo electrónico de Samhara.

“Todas las invitaciones y colaboraciones que hice fueron regalos que me llegaron, mis sencillos van muy bien en las plataformas digitales y la gente se emociona mucho cuando las escuchan en mis presentaciones. ‘Eu Não Valho Nada’ me sorprendió muchísimo, y después ‘Aquela Paz’, el publico recibe muy bien mis canciones, como productora me siento feliz, con ganas de seguir”, manifestó.

Samhara se convirtió en la primer mujer en el festival Tomorrowland Brasil. Sobre esta inolvidable presentación, la Dj recordó el por qué inició su andar en la música electrónica; cuando estaba en el escenario rememoró por todo lo que había pasado y el por qué seguía de pie.

Estos momentos donde logras sueños que jamás pensabas que sería posible, sirve para darte pilas.

"Saber que Dios esta contigo y que sus caminos son los mas sabios. Siempre digo que hay una Samhara antes y después del Tomorrowland Brasil (risas) este festival cambio mi vida, no solo profesional sino también personal. Hay que trabajar duro, pero el resultado llega”, resaltó.

Samhara desea una gira en México

Anteriormente estuvo de vacaciones en Cancún, Quintana Roo, un destino turístico de México que anhela conocer. “Obvio me encantaría regresar con una gira. Tenemos alguna propuesta y vamos trabajar en eso, sin duda”.

Samhara, cuya música ha llegado a 65 países gracias a las plataformas de streaming, comentó admirar mucho al Dj italiano Alesso: “por su historia, como empezó en la música electrónica y hasta donde llegó. Admiro a la gente que lucha, trabaja mucho y hace sus mejores esfuerzos para conquistar lo que quiere. Alesso es una de estas personas, que nos llena de ganas de hacer más y más, superar cada momento difícil para alcanzar nuestros sueños”.

Dj Samhara ha conquista terrenos que solo eran dominados por hombres. Foto: cortesía

La bella Dj brasileña aprovechó para mandar este mensaje a sus millones de seguidores: “el apoyo y fuerza de cada uno de ustedes hace que todo mi trabajo valga la pena".

Soy afortunada por tener tanta gente que me llena de buenas vibras y amor todos los días.

"Les agradezco muchísimo y los quiero”.