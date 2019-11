Doble de Jennifer López es confundida por Vicente Fernández

Connie Peña, la doble de la famosa Jennifer López, no oculta que medio mundo la confunda con La Diva del Bronx, y recientemente también los cantantes Vicente y Alejandro Fernández creyeron que se trataba de la original.

Connie Peña es famosa en el mundo por ser igualita a Jennifer López, situación que no le molesta, al contrario, le agrada saber que cuando alguien se dirige a ella, piensan que es la intérprete de temas como El Anillo y On the floor.