Doble muerte en "Enamorándonos";  tienen luto

El programa "Enamorándonos" se vistió de luto hace dos semanas. En plena transmisión se avisó de la muerte de la hermana de Lupita, una de las amorosas participantes en el programa.

En la tarde del pasado viernes 1 de diciembre el programa volvió a atravesar por la misma situación con una doble muerte.

Lamentablemente, Carmen tuvo que dar las malas noticias, pues por un lado Dámaris sufrió la muerte de un sobrino, mientras que "La Bebeshita" se encontraba en pleno duelo por el fallecimiento de su abuelita.

La conductora aprovechó el espacio al aire para informar respetuosamente el terrible momento que atravesaban sus amorosas:

Participante de "Enamorándonos", captada en acto sexual

Hace días, un nuevo material de Dámaris, participante del reality show "Enamorándonos", acaba de salir a la luz pública.

En el contenido se le mira su cara de placer, ya que se toca los senos y tiene las piernas arriba del hombre que le practica sexo oral.

Luego de que hace unos días se difundiera un video íntimo de ella, donde su esposo Rorro Diéguez la grabara y lo mostrara a través de una transmisión en vivo en Instagram, ahora apareció otro material comprometedor de la joven.

Según reporte de distintos portales de noticias, esta captura levantó muchas sospechas, ya que aseguran que el que está intimando con ella se trataría de Bruno, por lo que le habría sido infiel a su marido.

El video filtrado.

Los integrantes de "Enamorándonos" siempre dan mucho de que hablar ya sea con pleitos, romances, infidelidades o videos íntimos como fue el caso de Rodrigo, y sería filtrado en las redes sociales, pero sorprendentemente provocado por él mismo, ya que que en un día normal se disponía a hacer una trasmisión en vivo para sus seguidores de facebook.

Resulta que en una transmisión en vivo, en días pasados, Rodrigo comenzó a caminar dentro de su casa mientras platicaba con sus fans pero al entrar a su habitación se llevo una gran sorpresa, aunque diversos comentarios donde se muestra el video hacen referencia a que este hecho fue planeado por Rodrigo para levantar la polémica y propiciar los comentarios.

Y es que su esposa Dámaris se encontraba cambiándose la ropa por lo que la sorprendió con el pantalón abajo y de espaldas dejando a la vista todo su trasero al natural, que tan sólo lo estorbaba su ropa interior. Inmediatamente Dámaris se mostró sorprendida y se subió el pantalón tipo pijama que llevaba puesto.

Muchos usuarios de redes sociales creen que todo fue planeado para llamar la atención como se dijo antes, pero es de notar que ambos llevan una relación de mucha complicidad para prestarse a estas cosas.

TAL VEZ TE INTERESE

Adriana Fonseca sufrió acoso sexual, y lo hace público...

La actriz Adriana Fonseca vivió en el pasado una situación que le lastima recordar, y le viene a la mente en la actualidad dado el hecho de que muchas actrices hicieron público que el productor Harver Weinstein las acosó sexualmente.

A Adriana le tocó pasar por algo similar. Sufrió acoso sexual en más de una ocasión cuando iniciaba su carrera.

Según cuenta a distintos medios de comunicación, no se atreve a revelar quiénes se lo hicieron, y en parte es porque considera que en México no sucedería algo similar a lo de Harvey Weinstein, quien fue destituido de su propia empresa y castigado por la industria hollywoodense tras darse a conocer la serie de abusos cometidos contra varias mujeres.

“Si digo tres nombres, mañana no me dejan entrar a ciertas empresas. No es temor, es ver la película completa, no creo que aporte nada revelando nombres“, compartió la actriz.