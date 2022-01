"Dobles vidas no funcionan", cuando Amanda Miguel reclamó a Diego Verdaguer por besar a Galilea Montijo

En redes sociales el cantante y compositor argentino Diego Verdaguer, quien también tenía la nacionalidad mexicana, protagonizó una gran controversia al revelar que fantaseaba con Galilea Montijo, actriz de telenovelas y unas de las conductoras estelares del programa "Hoy" en Televisa, algo que no fue del agrado de su esposa, la también intérprete Amanda Miguel.

Hace unos años Galilea Montijo, esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, fue modelo del video musical de Diego Verdaguer "Voy a conquistarte", canción compuesta por el fallecido Joan Sebastian. Dicho audiovisual fue grabado en el hermoso poblado San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, México.

Diego Verdaguer publicó una serie de fotografías del detrás de cámaras del video musical antes mencionado. "Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada", escribió el cantante en aquel polémico post.

Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con Galilea Montijo y lo logré.

El cantante de temas como "La ladrona", dijo a sus miles de seguidores que siempre que deseen algo, "postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti, siempre pensando con responsabilidad en el bien común".

Diego Verdaguer expresó su admiración por Galilea Montijo.

Posteriormente, Amanda Miguel le reclamó por fantasear y besar a Galilea Montijo. La también compositora y pianista originaria de Gaiman, Argentina, no se anduvo con rodeos y fue muy clara con sus palabras. En el post antes mencionado, le escribió lo siguiente a su esposo y padre de su hija Ana Victoria:

Sólo que vos estás casado, mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad, dobles vidas no funcionan.

Asimismo, Amanda Miguel mencionó que Galilea Montijo "es divina" y que aunque se trató de un video musical, "los besos en todo caso se deberían evitar, por las dudas y para evitar posibles 'ilusiones'". Y para rematar, escribió: "¿tu próximo video es sorpresa o puñal?".

Amanda Antonia Miguel Samso dijo en una entrevista en el programa "Tu-night" con Omar Chaparro, que nunca le fue infiel a su marido: "de repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea, pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría".

¿De qué murió Diego Verdaguer?

El cantautor, cuyo nombre verdadero era Miguel Atilio Boccadoro Hernández, falleció el 27 de enero de 2022 a los 70 años de edad en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por problemas de salud derivados de su contagio de Covid-19.

Leer más: "La tercia de grandes reyes", la emotiva foto de Diego Verdaguer, Joan Sebastian y Juan Gabriel

"Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", expresó la familia en un comunicado. "Estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles".