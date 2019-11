Doctor sueño promete ser mucho más oscuro que El Resplandor

Nuestras vislumbres de Jack Torrance son fugaces en la secuela de "The Shining" de Michael Flanagan, "Doctor Sleep", pero la colosal película de terror de Stanley Kubrick en 1980 rara vez está fuera de la mente o fuera de cuadro. Incluso ese hacha está de vuelta. Adaptado del libro de 2013 de Stephen King, "Doctor Sleep" cambia la historia al tío de "The Shining", montado en un triciclo, Danny Torrance (Ewan McGregor), ahora crecido y lidiando, comprensiblemente, con algunos problemas psicológicos residuales de su estadía en la infancia. en el Hotel Overlook.

Sí, la búsqueda insaciable de Hollywood de nuevas iteraciones para la antigua propiedad intelectual se ha abierto camino, como el automóvil de los Torrance que se eleva por la carretera de montaña, hacia la Casa de Kubrick. Es tan abrumadoramente una misión equivocada que quieres gritar: "¡No entres allí!" Y, sin embargo, "Doctor Sleep" se adelanta, recreando disparos de Kubrick, lanzando imitaciones para reproducir sus escenas, rellenando el elevador con sangre y tratando en vano para recuperar algo de la misteriosa majestad de "The Shining".

Tal vez me equivoque, pero sospecho que incluso aquellos que no aprecian profundamente las películas de Kubrick se sentirán un poco repugnantes por la reingeniería de un clásico, sus salas sagradas reanimadas como un parque de atracciones desaparecido. Una cosa es obtener un sinfín de películas de "La guerra de las galaxias", pero podríamos estar incursionando en un territorio aún más desvergonzado al buscar secuelas de obras maestras como "The Shining". ¿Deberíamos prepararnos para "2001: El retorno del monolito" y "Barry Lyndon : ¿De vuelta al negocio?"

"Doctor Sleep" plantea la pregunta que todos han estado amamantando desde que "The Shining" saludó al público por primera vez: ¿Qué pasaría si la historia continuara, solo que agregamos vampiros psíquicos en los sombreros de copa?

La defensa de "Doctor Sleep" es que no fue evocado de la nada sino adaptado de la novela de King. Para ser claros: King, a quien nunca le importó mucho la adaptación de Kubrick de su novela de 1977, puede hacer lo que le plazca. Estos son sus libros. En "Doctor Sleep", se deleita en trazar un camino post-"Luminoso" muy diferente. En la nota de su autor, King reconoció que "nada puede estar a la altura del recuerdo de un buen susto, especialmente si se administra a alguien que es joven e impresionable".

Sin embargo, la situación es bastante diferente para Flanagan et al, que trabajan en el medio de Kubrick y hacen todo lo posible para imitarlo, hasta la disolución. Flanagan, quien previamente adaptó el "Juego de Gerald" de King, también escribió el guión, que agrega un regreso al Hotel Overlook que no figura en el libro.

Sin embargo, cuando "Doctor Sleep" establece su propio terreno, es un thriller sobrenatural mucho más apetecible. La vida adulta de Danny es una de peleas de bares, cocaína y una noche; él ha estado trabajando duro para sumergir su "brillo" con alcohol. Sin embargo, se limpia y encuentra su lugar trabajando como asistente nocturno en un hospital donde los pacientes, agradecidos por su capacidad para forzar suavemente el sueño, le dan el apodo de "Doctor Sleep".

Las primeras escenas establecen la mitología más amplia de la película, "El verso brillante", incluye a otros que, como Danny, brillan. Aprendemos que es un pequeño número de niños clarividentes los que brillan más, menos todo el tiempo debido a los teléfonos celulares y Netflix. Entre ellos se encuentra Abra (de 13 años, la recién llegada excepcional Kyliegh Curran), cuyos grandes poderes ella y su familia apenas comienzan a darse cuenta.

Pero la desventaja de poseer Shining es, como los efectos secundarios de tantas cosas, vampiros psíquicos. Una banda de gitanos, liderada por Rose the Hat (Rebecca Ferguson), se deleita con sus almas, aspirando sus últimos alientos, su "vapor", como una droga. The Shining es como comida para ellos, y como uno de ellos dice, "el mundo es un lugar hambriento". También pueden reclutar nuevos miembros, convirtiendo a aquellos que brillan en uno de ellos con la promesa de la casi inmortalidad. "Larga vida. Come bien ”, dice Rose.

Separado geográficamente desde el principio, "Doctor Sleep" reúne a estos personajes y finalmente los lleva a la habitación 237. Se trama pacientemente (la película dura unas dos horas y media) y Ferguson, a pesar de la inherente ridiculez de su parte, es espeluznantemente convincente.

Pero nada de esto es ni remotamente digno de "The Shining". Lo más entretenido aquí es tratar de imaginar cómo Kubrick habría reaccionado a la noción completa de "servicio de fanáticos". Es un enfoque terriblemente regular para la realización de películas hoy que debería, en el momento al menos, tenga la sensatez de no meterse con Kubrick. Todas las secuelas y ningún original nos hacen a todos muchachos aburridos.

"Doctor Sleep", un lanzamiento de Warner Bros., está calificado como R por la Motion Picture Association of America por contenido perturbador y violento, algunas imágenes sangrientas, lenguaje, desnudos y uso de drogas. Duración: 152 minutos. Una estrella y media de cada cuatro.