Doctora asesinada en la Sierra Tarahumara, era prima del actor Miguel Martínez: "me duele en el alma"

En las stories de su cuenta en Instagram, Miguel Martínez publicó un mensaje en memoria de su prima. "Me duele en el alma esto, le quitaron la vida a mi prima de una manera injusta y ojalá que la violencia en nuestro país pare y podamos vivir en paz. Gracias por regalarme momentos maravillosos a tu lado, te vamos a extrañar Masiel".

"Aunque estoy lejos, saben que ellos siempre han sido todo para mí, mi familia siempre me ha apoyado, son todo para mí, no tiro nunca la toalla y nunca la tiraré. Quiero que sepan que los quiero y a mi prima con todo el cariño, es una persona que siempre estuvo conmigo, te recuerdo con mucho cariño mi dulce doctora".

Aunque en estos momentos tan dolorosos no puede estar con su familia, por motivos laborales, les envió estas palabras de fortaleza.

El actor, quien interpretó a "El alcachofa", en la telenovela infantil "Alegrijes y rebujos" , resaltó que su prima Masiel Mexia, era una gran mujer, una gran madre, una gran persona , "siempre alegre, siempre con la mejor actitud de alegrar a los demás. No se vale".

Es un tema del que mucha gente ha pasado últimamente, que es la inseguridad, cuando no lo vivimos en primera persona, no nos damos cuenta. El día de ayer, le quitaron la vida a mi prima que estaba trabajando en la Sierra Tarahumara.

