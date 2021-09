Documental "My Universe": BTS y Coldplay colaboran para construir un universo mejor con su música

BTS y Coldplay unieron sus mundos en un mismo universo musical, regalando a ARMY y Coldplayer algo más que una canción. En este mismo universo ha retumbado un claro mensaje de amor, amar a quien tú desees. "My Universe" está destinada a ser la mejor canción del 2021 y sin duda alguna, una de las mejores colaboraciones de la industria musical.

Coldplay y BTS prepararon para sus respectivos millones de seguidores, muchas sorpresas con respecto a "My Universe". Una de estas es "Coldplay X BTS Inside 'My Universe' Documentary", un audiovisual de casi 13 minutos que muestra el origen de esta canción, cómo surgió el acercamiento entre ambas bandas, el proceso de grabación, la fascinante química entre Chris Martin y los integrantes de Bangtan Sonyeondan y más.

Chris Martin, líder y vocalista de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, contó que hace 18 meses alguien se puso en contacto con él y le dijo: "BTS quiere hacer una canción contigo y pensé, '¿cómo va a ser posible?' No pensé que eso podría ser posible".

Un amigo suyo le externó la frase "My Universe"; el cantautor y productor musical la escribió "porque me pareció un título cool, por eso fui con mi amigo y le dije: 'hagamos un demo para BTS'". Fue muy difícil poder viajar hasta Seúl, Corea del Sur para reunirse con "Los chicos a prueba de balas" por diversas cuestiones, entre estas la pandemia del Covid-19.

"Hemos tenido suerte porque nos han permitido venir para grabar durante dos días, ha sido un viaje muy duro y estaba un poco nervioso, nunca me había encontrado con BTS".

El tanto esperado momento entre BTS y Chris Martin ocurrió el pasado mes de abril, en uno de los estudios de grabación de Big Hit Music, ubicado en el edificio de HYBE Corporation. La alegría en cada uno de ellos era más que evidente.

"No sabía si era de verdad, Colplay a quien venía sobre el escenario haciendo '¡oh oh oh!', no me creía que fuera Coldplay de verdad, que fuera Chris Martin de verdad", expresó el rapero, compositor y productor J-Hope.

Jungkook, el Golden Maknae de BTS, se refirió a Coldplay con "el rey de las giras en estadios" y para V, Chris Martin fue durante un tiempo su modelo a seguir, "para mí es una persona con gran influencia". Por su parte Jin, mencionó su entusiasmo por el hecho de que alguien a quien considera una celebridad, quisiera trabajar con ellos: "fue realmente estupendo".

El también compositor, productor y rapero de BTS Min Yoongi, mejor conocido como Suga, comentó en el documental, que las canciones de Coldplay han formado una parte de la cultura moderna.

RM, líder de BTS, comprobó lo que tanto había escuchado sobre Chris Martin: "en verdad sentía mucha curiosidad por saber qué tipo de persona era, tal y como escuché, es muy humilde, con los pies en la tierra y muy honrado, una persona que no tiene prejuicios".

Más que pensar en el líder y vocalista de Coldplay como un artista legendario, para Jimin es alguien que da una buena influencia a las demás personas: "tiene una buena mentalidad, es una persona increíble".

Tae resaltó que "My Universe" es aún más especial, por el hecho de que Chris Martin hizo todo lo posible para viajar a Corea del Sur y poder hacerlo juntos. "Chris vino personalmente hasta aquí y grabamos estando juntos, me gustó mucho la temática de estar juntos y no separados". A lo que Hobi agregó: "es algo que podría haber hecho sin problema estando lejos y estos aspectos, transmiten una mayor sinceridad".

Chris Martin manifestó que le gustaban muchas canciones de BTS, como la poderosísima "MIC Drop", por la increíble producción que tenían: "tienen una estructura peculiar y melodías diferentes a lo que estoy acostumbrado, es algo que nosotros nunca podremos hacer, lo admiro porque es una habilidad completamente diferente".

Durante "Coldplay X BTS Inside 'My Universe' Documentary", fuimos testigos de un momento privilegiado que tuvo el músico británico, escuchar "Butter" antes de su lanzamiento: "buena canción, BTS", expresó.

Kookie compartió que durante la grabación de la colaboración con Coldplay, llegó a sentirse como en los tiempos de su debut, estaba preocupado de arruinar la canción: "porque Chris Martin seguramente estaría dirigiendo la grabación". Sobre lo que Chris quería lograr con la canción, Jimin opinó: "está el universo, estás tú y estoy yo, pero es un festival donde disfrutamos todos, creo que quiere conseguir este tipo de ambiente".

Cuando estaba escribiendo la canción, Chris Martin pensaba en Coldplay y BTS como representantes de la Tierra, colaborando juntos para construir un nuevo universo. Al respecto Jin dijo: "quería que construyéramos todos desde la A hasta la Z, daba la sensación de que todo era así (extiende sus brazos)".

"Creo que quiso expresar mucho de forma positiva que, 'en realidad mi universo lo estás creando tú'", añadió J-Hope. Suga recalcó que "My Universe" tiene un ambiente parecido a los mensajes que han lanzado hasta el día de hoy, a través de sus canciones.

Chris Martin compartió con los integrantes de BTS, que "My Universe" era una canción muy personal para él. "También comentó que lo estaba pasando mal y se sentía frustrado porque no podía dar ningún concierto en vivo", compartió Namjoon. "Pensé en cómo poder desarrollar esto al estilo de BTS y al decir 'eres mi universo', entonces obviamente tiene que ser ARMY, escribí pensando en el día en que ARMY y nosotros nos volvamos a ver".

El líder de Coldplay no puedo expresar mejores palabras: "para mí es muy especial que los artistas más populares del mundo hablen coreano, sean artistas que no son de occidente y eso es muy esperanzador para mí".

En términos de que el mundo es como una gran familia y cuando los veo como personas, sus canciones llevan consigo el mensaje de solidaridad, de encontrarnos y ser nosotros mismos, yo pienso de igual forma.

Otro de los momentos que disfrutamos en el documental, fue cuando después de haber grabado sus versos en el estudio, todos juntos cantaron "My Universe", lo cual ya habíamos visto en los videos que publicaron en sus redes sociales previo al lanzamiento.

Suga expresó que será un momento en verdad conmovedor cuando canten juntos "My Universe", ya sea en un concierto de BTS o de Coldplay. La canción habla sobre cómo el poder del amor trasciende todo: fronteras, reglas, género, raza, sexualidad y más. "En la actualidad si ves a la gente dividida por fronteras o las que no pueden estar juntos, pero a través de esta canción, quiero decir que nada puede parar la fuerza del amor", señaló Chris.

"Si podemos cantar juntos está canción, creo que será un momento en el que podamos echar todo el estrés que nos dio el Covid-19", expresó RM al final del documental.

