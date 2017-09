Documental de Lady Gaga ya tiene fecha de estreno

El próximo 22 de septiembre, Netflix estrenará el documental de la cantante Lady Gaga.



Netflix difundió el primer teaser tráiler del documental "Gaga: Five Foot Two", el cual fue filmado a lo largo de ocho meses y ofrecerá un acercamiento al día a día de Lady Gaga.

Still can hear the applause and taste the sweat of the show. Thank you monsters for changing my life and continuing grow in size with such a beautiful vision for the world: one filled with love. Fenway Park 9/1 #joanneworldtour #tour #musician #ladygaga #gaga Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 3:15 PDT

Este adelanto ya cuenta con poco más de 17 mil vistas en Netflix y YouTube.

"Gaga: Five Foot Two" tendrá su avant premiere este 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y en el contenido del documental se muestra durante ocho meses a la famosa cantante mostrando desde la preparación de sus shows hasta sus salidas al supermercado, pasando por sus momentos más íntimos.

#GagaFiveFootTwo Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 5:37 PDT

De acuerdoa información difundida en distintos portales de noticias, el proyecto, cuyo nombre apela a la estatura de Gaga , contó con la dirección del premiado realizador Chris Moukarbel (Banksy Does New York, Me at the Zoo), y fue registrado en el estilo del cinema verité (sin filtros), para mostrar el lado más humano de la superestrella, junto a sus familiares, amigos y equipo de trabajo.

@vmagazine by @hedislimane Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 4:16 PDT

La película muestra también cómo preparó el lanzamiento de su disco Joanne (2016) y el desarrollo de su show en el Super Bowl de este año.

@vmagazine by @hedislimane Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 2:19 PDT

Lisa Nishimura, directivo de Netflix, se siente emocionado por este proyecto y está seguro de que a los fans de la cantante les encantará.

Su opinión sobre el producto es este:

“Es un raro momento en que se invita a presenciar la cruda verdad de un individuo, aún más cuando esta persona es una de las figuras públicas más reconocibles, influyentes y escudriñadas en la cultura de hoy."

@TudorWatch x Gaga #BornToDare Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 11:28 PDT

Promete emocionar.

Nishimura no quiso adelantar mucho sobre lo que trata el documental, e invita al público a seguirlo durante su transmisión.

BBQ x Cleveland Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 1:47 PDT

“El director Chris Moukarbel nos trae hábilmente al mundo íntimo de Lady Gaga; nos permite experimentar la pulsión, el conflicto, la pasión, la complejidad y el proceso creativo profundamente personal detrás de esta singular artista.”

Y canceló su show.

Lady Gaga se vio obligada a cancelar su concierto de este lunes en Montreal, pocas horas antes de su inicio, después de que su estado de salud empeorara rápidamente por no cuidarse como debiera tras mojarse mientras actuaba la semana pasada en Nueva York y enfermar.

Are we there yet ☕️✈️ Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 13 de May de 2017 a la(s) 8:46 PDT

La noticia corrió como reguero de pólvora en medios nacionales e internacionales, y supuso una gran decepción para sus fans.

En un intento por tratar de compensar a sus queridos 'monstruos' (como se conoce a sus admiradores), Gaga les hizo llegar pizzas y fotografías firmadas, tal y como anunció vía Twitter.

ITS FRIDAY YALL Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 11:07 PDT

En esa misma plataforma, la estrella se tomó además la molestia de responder personalmente a todos los mensajes en tonos de mayor o menor enfado que le hicieron llegar sus seguidores.

Goodbye, Sonja. Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 6:37 PDT

Y lo más sorprendente es que esta estrategia dio resultado, ya que algunos de los que habían echado mano de la esfera virtual con los nervios más alterados acabaron dándose cuenta de que ella no podía subirse al escenario sin estar en plena forma.

Lady Gaga terminó de ganarse de nuevo el cariño de todos sus fans cuando se asomó a la ventana de su hotel para saludar durante un rato a todos aquellos que se habían reunido en la calle con la esperanza de verla aunque fuera de pasada.