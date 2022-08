Doja Cat se rapa la cabeza por completo y explica la razón del drástico cambio

Estados Unidos.- De nueva cuenta, Doja Cat sorprende a sus seguidores, pero en esta ocasión fue por un drástico cambio de look, siguiendo los pasos de otras famosas que están en esa etapa en sus carreras, aunque a diferencia de ellas, la cantante se rapo la cabeza por completo.

A través de un directo de Instagram, la artista les dio la noticia a sus seguidores, apareciendo completamente rapada y contando la realidad detrás de su cambio de look, lo que dejó a todos muy sorprendidos.

Según declaró Doja Cat, nunca le ha gustado tener cabello y tampoco se siente cómoda utilizando pelucas, así que la mejor opción fue raparse. "Siento que nunca debería haber tenido pelo. No me gusta tener y nunca me ha gustado", explicó.

De la misma manera, la intérprete continuó: "No ha habido ni un solo momento en toda mi vida, desde que nací, en el que me he visto [con cabello] y me he dicho 'bien, está cool'. Simplemente no me gustaba tener pelo".

Finalmente, la artista contó que no podía creer todo el tiempo que pasó antes de decirse a sí misma que se rapara el pelo, pero ahora se siente más cómoda y el cambio le ha comenzado a gustar, seguramente toda una tendencia durante este 2022.

