¿Dolida? Chiquis Rivera le canta al desamor con Helen Ochoa

Estados Unidos.- ¿Dolida? La cantante Chiquis Rivera reveló en Instagram un inédito video del cumpleaños de la también cantante Helen Ochoa, mientras ambas interpretaban el tema '¿Qué me vas a dar si vuelvo?' de La Arrolladora Banda El Limón y también a voz de su fallecida madre, la cantante Jenni Rivera.

Con la intención de felicitar a la cantante de música regional mexicano por su cumpleaños, Chiquis reveló este video en el que se le puede ver con un semblante serio ¿será por estar dolida? Pues sus seguidores lo creyeron y en la sección de comentarios hablaron sobre su actitud a lo largo del video, pues al parecer "la letra le queda" y la siente mientras la canta.

El corto video sobre pasa las 59 mil reproducciones, en este vemos a la cantante con un vestido blanco mientras pasa tiempo al lado de Ochoa, quien utiliza un video dorado. A lo largo del audiovisual también hace señas de "cuernos" con sus manos, haciendo referencia a una infidelidad, algo de lo que sus fanáticos también están hablando.

Como era de esperarse, Chiquis no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha respondido a los comentarios de sus fanáticos, aunque es algo que hace frecuentemente. En otras ocasiones la hemos visto a través de sus redes sociales haciendo curiosas publicaciones que parecen ser indirectas, por lo que no han dudado ni un poco que sea esta la intención del video.

Esta canción habla sobre una persona que se fue de la vida de otra debido a múltiples infidelidades, aunque no entiende los motivos por las cuáles lo hacía, decidió olvidarlo y fue ahí cuando entró otra persona a su vida, alguien que la hace completamente feliz, pero ahora se cuestiona ¿qué le van a dar si vuelve?.

Durante un momento de la salida de la canción, la persona que interpreta canta: "No me gustan las mancuernas ni querer a dos a un tiempo, el que sirve a dos amores con alguno queda mal", haciendo una clara referencia a una infidelidad cometida que no puede perdonar.

Por otro lado, Chiquis Rivera también reveló algunas fotografías de sus salidas con la cantante Helen Ochoa, así como videos juntas como en el detrás de cámaras de la grabación del video oficial del tema 'Las destrampadas', donde ambas le cantan a la diversión, los excesos y la vida de noche al lado de Ely Quintero.

"Mi Helen, te amo. Te aprecio y no puedo esperar para celebrarte. En tan poco tiempo te has convertido en alguien muy especial en mi vida. Hemos reído, llorado, bailado, rezado y encendido juntos y no lo cambiaría por nada. Gracias por ser como eres. ¡Que Dios los bendiga hoy, mañana y el resto de su vida! Sacude ese culo boo boo niño", compartió Chiquis en la descripción de la publicación.

Palabras que no se quedaron sin contestar, pues Helen de inmediato le escribió en la sección de comentarios. "¡Intentemos esto de nuevo! ¡Estoy completamente convencido de que Dios unió nuestros caminos en esta vida por una razón! ¡Eres una bendición en nuestras vidas porque nos haces felices, como amigo, como persona, y seguimos aprendiendo de ti y vemos a Dios bendecirte de maneras tremendas porque te lo mereces!".

En el extenso mensaje también elogió su persona, así como lo mucho que vale, demostrando que ambas han forjado una muy buena amistad. "¡Eres una joya y VALE LA PENA! Por favor, no lo olvides nunca ... ¡GRACIAS por escuchar, por estar ahí, por tener un corazón tan fuerte y nunca dejar de hacerme sonreír! ¡¡Te quiero!! Saludos a 36, ¡y muchos más por venir! ¡Ahora preparémonos para sacudir nuestras cocteleras!", finalizó.