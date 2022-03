"Dolió en lo más profundo del alma", la familia del actor Octavio Ocaña visita el foro de "Vecinos"

Asimismo, recordó que su hermano, al salir a la calle, no era Octavio Ocaña, sino "Benito Rivers" , ya que a dónde sea que fuera, "así lo llamaban y a él siempre le dio gusto, aprendió a vivir con ese nombre que marco su vida y el día que partió de este mundo, nos dejó sin ese Benito también".

"Él nos dejó muchos, no solo como artista, en nuestro caso nos dejó el mejor recuerdo del mundo, fue hijo, hermano y hoy es la estrella que más brilla en nuestro mundo, en nuestro cielo, en nuestra sangre y en nuestras almas".

No imaginan lo difícil que fue estar en el foro de 'Vecinos' sin él, dolió en lo más profundo del alma.

Hoy domingo se llevará a cabo el estreno de la temporada 12 de la serie "Vecinos" a través de Las Estrellas, el canal estelar de Televisa. Los fans de este show están ansiosos por los nuevos capítulos, que a su vez tendrán un ambiente muy distinto, ya que no estará el querido "Benito Rivers" , personaje que era interpretado por el joven actor mexicano Octavio Ocaña , quien lamentablemente perdió la vida en octubre del año pasado, a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.