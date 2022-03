¿Dolor por Belinda? Christian Nodal confiesa que en una etapa vivió entre excesos

México.- Uno de los grandes íconos de México en la actualidad es el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, quien con apenas 18 años de edad se hizo un espacio en el mundo de la música tras lanzar el tema 'Adiós amor' en 2017, lo que lo catapultó al éxito y hoy es uno de los artistas con más reproducciones en las diferentes plataformas de streaming.

Luego de llegar a lo más alto de la cima lanzando éxito tras éxito y trabajando de la mano con los más importantes artistas de la industria musical, el cantante atravesó un exceso de fama, pero no fue el único exceso que tuvo en su vida.

Durante una reciente entrevista con una famosa revista de moda en México, el cantante mexicano reveló que atravesó por una etapa de excesos que lo hizo sufrir pérdida de memoria y muchos se cuestionan si Belinda, su exprometida, tuvo algo que ver.

"Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños", compartió Nodal durante su entrevista.

A pesar de que recientemente Christian Nodal atravesó una gran pena luego de terminar toda relación con Belinda, la cantante de música pop no tuvo nada que ver con su etapa de excesos, sino la fama que comenzó a tener, ya que no estaba preparado para tanto, afortunadamente, hoy todo eso ha cambiado.

El cantante también reflexionó durante su conversación con la revista Life and Style México que, tras alcanzar la fama, pudo ganar grandes cantidades de dinero y darse todos los lujos que alguna vez quiso, pero dejó muy en claro que, pese a su ascenso a la cima, jamás se le ha subido la fama como muchos dicen.

