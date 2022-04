Dolores del Río nunca necesitó bañarse en joyas como María Félix para llamar la atención

Hay dos actrices de la Época de Oro que quedaron inmortalizadas en el recuerdo del público, no solo por su capacidad histriónica, sino no por la tremenda belleza que desbordaron ante todos cuando se les veía en un evento o simplemente en el set de filmación se trata de Dolores del Río y María Félix.

Aunque las dos eran completamente diferentes, siempre enamoraron a todos con su porte, pues María Félix bañada en joyas y ropa de marca fueron competencia dura para Dolores del Río quien lejos de verse extravagante, solamente usaba abrigos elegantes, además un peinado a la vanguardia para robar miradas.

Y es que María Félix siempre estuvo rodeada de excentricidades, las cuales ya eran parte de su persona, incluso ella dijo que para salir a la calle, tenía que verse de impacto, es decir, bien maquillada, peinada con sus accesorios en manos y cuello, pues el apodo de la Doña pesaba.

Dolores del Río, por su parte, tenía solo las joyas familiares, las cuales pasaron por sus manos de generación en generación, y aunque tuvo las mismas posibilidades de María Félix para comprarse un lote entero como los de ella, nunca quiso verse exótica como su colega, algo que la distinguió ante ella, por lo que fue comparada.

"La primera gran diva mexicana. Sencillamente elegante aunque suene contradictorio", "Definitivamente la mujer Mexicana tiene una belleza divina. Toda mi admiración para ellas", "El porte y la elegancia no los tiene cualquiera", "Mujer fascinante ,nacida en cuna de seda, que dio lo mejor de ella para el pueblo mexicano .Orgullo del cine Mexicano", "Excelente tengo años deseando ver nuevamente este programa. Amo a la gran Diva Dolores del Río. Gracias Clío por subirlo", escriben las redes sobre las dos famosas.

Para quienes no lo saben, La Doña fue una mujer que siempre causó polémica hasta el día de su muerte, pues no le tenía miedo a nadie por ninguna manera, mientras que Dolores del Río siempre mantuvo esa elegancia de mujer discreta que no gustaba de los escándalos, pues hablar de su carrera era lo que más le gustaba hacer ante los medios.

