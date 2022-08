Domenica te da la bienvenida a su catarsis y renacimiento, llevándote en un viaje en "Uber"

La cantante y compositora mexicana Domenica, regresa a la escena musical con el lanzamiento del sencillo "Uber", una canción que compuso hace más de tres años, inspirada en "Romeo y Julieta", pensando qué hubiera sucedido si la historia fuera en nuestra época, sustituyendo la carroza de aquellos tiempos, por uno de los medios de transporte más usado hoy en día.

"Uber" no solo es una canción impregnada de seducción y fantasía, sino también, es un tema con el cual busca empoderar a las mujeres, para que también ellas tomen la iniciativa. Dicho sencillo, fue producido por Lex Ojeda, gran productor y amigo de Domenica.

El audiovisual que acompaña este lanzamiento, fue filmado en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, México, siendo este uno de los estados más importantes para Domenica, ya que gran parte de su infancia la vivió aquí.

El video musical lo realizaron Fernando Pérez-Gil y Susana Cabello, dos grandes amigos de Domenica, con los cuales ya había trabajado en otro de sus sencillos, por lo que ellos ya conocían la historia de esta canción y entre los tres, decidieron el desarrollo del video.

A medida que va avanzando la historia, se pueden encontrar representaciones de las emociones a través de kanjis japoneses, con símbolos como el amor, el efecto, la rebeldía, por lo que el video se vuelve una experiencia para quien lo vea.

Muchos conocen a Domenica es conocida como Dom, DMNK, DiEmEnKei. "Si les gusta todo ese desmadre de la astrología como a mí, soy Escorpio con ascendente en Géminis y Luna en Tauro", manifestó.

Creció escuchando las canciones de Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna y Cher, "cantando sus rolitas a todo pulmón, mientras soñaba con ser una cantante que se comía los escenarios a puños, mientras el público coreaba mis canciones". También tuvo como influencias musicales a Michael Jackson, Prince y Queen.

Todos ellos me enseñaron a no tener miedo a innovar, que ser excéntrico no estaba mal y que la gente siempre iba a hablar, sin embargo, eso no tenía por qué detenerme.