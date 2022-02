Domingo de relajación. Ninel Conde presume su abdomen marcado desde las hermosas playas de Miami, Florida

Ninel Conde ofrecerá su contenido exclusivo , entre fotografías y videos, en la plataforma por un costo de $20 dólares al mes , alrededor de los $400 pesos mexicanos, y sus fanáticos no podrían estar más felices de ver más allá de una de las figuras más famosas dentro del mundo del entretenimiento mexicano.

De inmediato, los comentarios positivos y llenos de halagos no se hicieron esperar en la publicación. Ninel aprovechó toda la atención de sus fanáticos para cuestionarles cómo se sienten durante el fin de semana, esperando respuestas para leerlas luego.

Las fotografías lograron más de 50 mil me gustas, así como halagos en los que destacan lo bien que luce a sus 45 años de edad, colocándose así como una de las famosas mejor conservadas y siendo la próxima Maribel Guardia , otra de las figuras del mundo del espectáculo mexicano que se ha conservado como toda una jovencita.

Resulta que la famosa figura mexicana se tomó un fin de semana de relajación , paseándose en un lujoso yate por las impactantes playas que tiene la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, dejando en claro que la preocupación en estos momentos no tiene ninguna relevancia en su vida, sólo el trabajo y saber pasarla bien.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.