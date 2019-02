Dominika Paleta sufre accidente durante sus vacaciones

Las vacaciones de la actriz Dominika Paleta en las montañas de Vail, Colorado terminaron de manera inesperada: ¡con un accidente! La hermana de la también actriz Ludwika Paleta sorprendio a sus seguidores en redes sociales, al dar a conocer el contratiempo que vivió.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Dominika Paleta compartió una serie de fotografías, en las que destacó que el accidente pasó de forma repentina y que recibió ayuda oportuna por parte de los encargados del lugar en el que se hospedó.

Y así en un segundo las cosas cambian, los planes cambian, por eso la vida es tan inesperada como maravillosa. Quiero dar gracias a toda la gente que se portaron de verdad maravillosos conmigo.

"Siempre con una sonrisa, con ayuda y paciencia. Nada pasa sin un para qué y de esto habrá que aprender y escuchar los mensajes del universo, bueno eso creo yo”, comentó Dominika Paleta en su publicación.

Ante la noticia de su accidente que no pasó a mayores, Dominika Paleta recibió cientos de comentarios, donde sus fieles admiradores le desearon pronta recuperación y le pidieron que se cuidara mucho.

La actriz informó que tras el accidente regresó a la Ciudad de México y que estaba muy agradecida por todas las muestras de cariño que recibió en estos difíciles momentos.

De vuelta a casa, increíble el trato que he recibido por parte de toda la gente. Gracias! Lo estoy llevando bien gracias a la ayuda de todas las personas que me he topado.

"Andar en muletas me está enseñando a no hacer tantas cosas a la vez. A ser más organizada, pensar con anticipación para no dar más vueltas, a tener más paciencia, y a no cargar tanto. Así que ahí van algunas lecciones que tenia que aprender”, manifestó.