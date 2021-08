¿Don Vicente Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré? Su primogénito "explota" ante rumores

La revista TVNotas publicó que el cantante Don Vicente Fernández no tuvo un accidente en su Rancho Los Tres Potrillos como informó su familia; supuestamente "El Charro de Huentitán" padece el síndrome de Guillain-Barré, afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, siendo esto el verdadero motivo que afectó su salud y lo ha mantenido hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por casi dos semanas.

Una supuesta persona cercana a la Familia Fernández Abarca, contó a la revista de espectáculos antes mencionada, que el supuesto síndrome que padece el cantante de 81 años de edad "está muy avanzado, ha dañado gran parte de su sistema nervioso y muscular, es por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara de responder".

De acuerdo con la publicación, en el peor de los casos Don Chente puede quedar en estado vegetativo, "es decir, que tenga daño cerebral, pierda toda la movilidad y solo le funcione su corazón, otra posibilidad es que podría quedar parapléjico, el peor escenario es que intenten despertarlo, no reaccioné bien y su salud colapse y muera".

Este martes a su llegada al Hospital Country 2000 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Vicente Fernández Jr., el primogénito de "El Charro de Huentitán", pidió a los medios de comunicación que estaban a las afueras del nosocomio, no creer en esos rumores.

"No hagan caso de pende..., la verdad la tienen aquí con los doctores, no hagan caso a pende..., esa publicación es mentira porque ustedes están viendo a los doctores, todo se lo dijeron los doctores".

Asimismo el mayor de los "potrillos" de Don Vicente Fernández, negó que la vacuna contra el Covid-19 haya agravado la salud de su padre y que vaya a ser trasladado a Houston, Texas. "Yo no soy doctor, no se ha movido de aquí porque está operado. ¿Tú moverías a tu papá? Es que no se puede mover ni siquiera de una cama, imagínate si se puede cambiar, aquí está muy bien atendido, si se tuviera (información respecto a la vacuna) ya se las hubieran dado los doctores, no hagan caso de chismes".

Ayer lunes el médico internista intensivista, Luis Arturo Gómez, quien está a cargo de la salud del Patriarca de la Dinastía Fernández, informó: "se le realizó una traqueotomía, actualmente el señor Vicente Fernández se encuentra sin sedación, está despierto, consiente y obedece comandos e interactúa con su familia, el respirador que tiene lo tiene, actualmente, de soporte; su corazón y pulmones, están estables, al momento, sin ninguna eventualidad y sin complicaciones".

