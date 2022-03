Doña Cuquita Abarca rompe el silencio sobre la famosa bioserie de Vicente Fernández

México.- A pesar de la gran emoción que desató la bioserie "El último Rey", basada en la vida de Don Vicente Fernández, no podrá ser transmitida debido a la molestia de la familia, quienes limitaron los derechos de usar la imagen del fallecido cantante mexicano. Ahora es Doña Cuquita Abarca quien se refiere al tema.

María del Refugio Abarca Villaseñor rompe el silencio y a través de un comunicado responde al lanzamiento de la famosa serie y asegura que todo comenzó cuando el conocido Charro de Huentitán se encontraba hospitalizado y "no se podía defender al estar grave".

"Después de haber rezado a un lado de donde se encuentra Vicente, aquí en los Tres Potrillos, pedí me iluminara en este momento tan triste. La respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que hubiera esperado de mí y de todos is hijos que me apoyan", se lee a través del comunicado publicado en las redes sociales de Vicente Fernández.

Asimismo, aseguró que Vicente firmó un contrato con Netflix y Caracol para que contaran su vida y trayectoria, incluso, eligió el elenco debido a que "le dieron esa confianza". Jaime Camil fue el elegido para darle vida debido a que es un hombre talentoso, disciplinado y libre de escándalos.

Según palabras de Doña Cuquita, Don Chente fue bastante franco sobre compartir su vida, pero nunca aprobó que se hiciera a través de Televisa, por lo que su imagen no está permitida a usarse en dicha televisora. Ni ella ni sus hijos piensan recibir ni un peso de la televisora de San Ángel por un tema de dignidad y no quiere que "vengan con su cuento de que es un homenaje".

Afortunadamente, Fernández registró sus marcas, nombre artístico e imagen, lo que por ley se protege, así que nada podrá ser utilizado a menos que la familia lo apruebe y sería considerado como un robo, lo que significa que es muy probable que no haya lanzamiento de una bioserie sobre el cantante en Televisa.

Finalmente, Doña Cuquita se despidió de su público y quienes han apoyado a su difunto esposo con la esperanza de que se haga justicia y de que se respeten sus decisiones y la de su familia. De igual forma pidió respeto ante el tema y aseguró que no ofrecerán ninguna entrevista al respecto.

