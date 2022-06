Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández demanda a Televisa por supuesta violencia de género

"Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad; que no me vengan con su cuento, de que es un homenaje con todo respeto para Vicente, es por dinero, robándose su imagen".

La disputa entre Doña Cuquita y Televisa comenzó en marzo pasado, en vísperas del estreno de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo". La viuda de Don Chente , alegó que la televisora no tenía los derechos para usar el nombre e imagen de Vicente Fernández en este proyecto. Además, dijo en un comunicado que no lo estaban haciendo como homenaje, sino con fines de lucro.

Asimismo, mencionó que la señora María del Refugio Abarca Villaseñor , quien estuvo casada con Vicente Fernández durante casi 60 años , no merecía ese trato mediático, resaltando que es el pilar de una familia.

De acuerdo con Marco Antonio del Toro Carazo, Televisa habría violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , por la imagen que mostraron de Doña Cuquita durante las dos temporadas de "El último rey: el hijo del pueblo" , basada en la biografía no autorizada, publicada por la periodista argentina Olga Wornat.

María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita , viuda de Vicente Fernández , hace unas semanas demandó a Televisa por supuesta violencia de género . En una entrevista para el programa "Aristegui en vivo", el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, comentó que la imagen de la Matriarca de la Dinastía Fernández, fue denigrada en "El último rey: el hijo del pueblo" , bioserie no autorizada sobre "El Charro de Huentitán".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

