Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, bella, sencilla y elegante en la boda de su nieta Camila Fernández

En tiempo de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), Camila Fernández y Francisco Barba contrajeron matrimonio este fin de semana, tras nueve meses de noviazgo. La boda de la hija de Alejandro Fernández (El Potrillo) y América Guinart, se llevó a cabo ayer sábado en la iglesia de San Francisco, ubicada en una zona residencial de Zapopan, Jalisco. Aunque el gran ausente fue Don Vicente Fernández, su esposa Doña Cuquita acudió a la boda de su nieta bajo todas las medidas de precaución necesarias.

Alejandro Fernández entregó a su hija Camila Fernández en el altar, usando para esta ocasión tan especial un traje de charro color negro; asimismo usó un cobrebocas ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. La cantante de 22 años de edad lució de lo más bella con un su vestido de novia de corte princesa, con un tocado discreto y cabello semirecogido. La felicidad en ella era más que evidente.

Además de la novia, Camila Fernández, su abuela Doña Cuquita se convirtió en la mujer más bella y elegante de la sorpresiva boda. La esposa de Vicente Fernández usó para la ocasión un sencillo vestido que resaltaba aún más la belleza que tiene. Cabe recordar que hace unos días María del Refugio Abarca Villaseñorcumplió 74 años de edad; aunque en esta ocasión no se llevó a cabo una celebración como se acostumbra en el rancho Los Tres Potrillos, recibió muchas muestras de afecto.

Doña Cuquita acudió a la boda de su nieta Camila Fernández sin su esposo Don Vicente Fernández, ya que al ser considerado una persona muy vulnerable con respecto al COVID-19, está en su rancho bajo un estricto cuidado.

Francisco Barba, el hoy esposo de Camila Fernández, llegó a la iglesia de San Francisco vestido de charro y montando a caballo acompañado de algunos amigos. En la ceremonia estuvieron presentes Alex Fernández, hermano de la novia y demás familiares, aunque no hubo invitados famosos debido a que la iglesia permitió que acudieran sólo personas cercanas a los novios. Los asistentes a la boda de la hija de Alejandro Fernández siguieron los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades, con distancia entre los asistentes, algunos de ellos con mascarilla.

En redes sociales ni Camila Fernández ni ninguno de sus familiares, han comentado algo con respecto a la boda, ya que la exclusiva fue vendida a una conocida revista de corazón. Sin embargo, varios medios de comunicación llegaron a la iglesia para captar las mejores imágenes de este momento. La joven cantante contó ante la prensa cómo reaccionó su papá Alejandro Fernández con esta noticia:

Al principio se sacó de onda, soy la primera hija que se casa y creo que fue duro asimilar la noticia, pero él está feliz. Nunca había estado tan enamorada y feliz de tener algo tan real y tan honesto.

Camila Fernández, la primera de las hijas de Alejandro Fernández que contrae matrimonio. Foto: Francisco Guasco / EFE

En una entrevista de enero pasado, Camila Fernández aseguró al programa Ventaneando que no se veía casada a su joven edad. "Estoy muy enamorada, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo y muy bonita, muy honesta. Creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida y pues sí, lo quiero muchisisísimo. Tenemos tres meses (en ese momento) apenas de novios y si Dios quiere, yo creo que sí vamos a durar más".

Yo estoy bien, tenemos 22 años todavía, no me veo casada con un niño en brazos, no, quiero trabajar hasta obtener lo que pueda y sea necesario para obtener mi independencia y pues seguir adelante, tener una familia obviamente y todo eso que todo mundo quiere, todo a su tiempo.

En redes sociales la familia Fernández ha recibido muchas críticas por haber llevado a cabo dicha boda. "Que irresponsables, estamos en número rojos aún", "¿la gente no se puede esperar a que pase este virus? En vez de dar el ejemplo siendo figuras públicas", "son los mismos famosos que nos dices a nosotros quédate en casa y son los primeros que andan armando sus fiestas".

