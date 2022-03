Doña Cuquita hace llorar a Pablo Montero; dijo que él no era digno de interpretar a Vicente Fernández

"Ha sido mucho el trabajo que hemos puesto cada uno de los que integramos este proyecto y el respeto con el que se está haciendo, en lo personal, lo que me toca hacer, el interpretar a Vicente, pues siempre estoy cuidando todos los detalles y ha sido muy emocionante esta aventura, este regalo de Dios y esta bendición de poder interpretar a alguien que yo quiero y admiro".

El ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos, mencionó que las palabras de la matriarca de la Dinastía Fernández , le dolieron mucho a Óscar Daniel Hernández Rodríguez (nombre real del actor de 47 años de edad). "Estuvo muy triste, no esperaba esa calificación como persona, así que yo le dije: 'Pablo, lo único que te queda es mostrar tu talento y este homenaje a don Vicente'".

Doña Cuquita mencionó que Pablo Montero "es un buen muchacho", pero que él sabía "que su imagen, no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre, estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia".

"Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro, pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino", comentó en referencia de la periodista Olga Wornat, autora del libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", sobre el cual está basada la controvertida bioserie.

María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández , manifestó a través de un comunicado que TelevisiaUnivisión, hace un uso debido de una marca registrada y con fines de lucro. Asimismo, Doña Cuquita expresó que Pablo Montero no era digno de personificar a su fallecido esposo .

Francisco Inzunza

