El incomodo momento entre Doña Sofía y Doña Letizia (VIDEO)

Un tenso momento vivió la familia real española el domingo pasado, luego de asistir a la Misa de Pascua de Resurrección en la catedral de Palma de Mallorca. Hasta el lugar llegaron los reyes eméritos Juan Carlos I y Doña Sofía, además del rey Felipe, la reina consorte Doña Letizia Ortiz y sus dos pequeñas hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La familia real en la tradicional misa del Domingo de Pascua. Foto: EFE

A la salida de la ceremonia la familia real se dispersó para saludar a la gran cantidad de personalidades que había en el lugar. En ese momento, Doña Sofía decidió tomarse una foto con sus nietas.

La monarca tomó de los hombros a la princesa Leonor y la infanta Sofía, y posaron frente a una cámara, sin embargo, antes que la imagen pudiese ser capturada, Doña Letizia se acercó y comenzó a pasearse delante de ellas.

Su presencia obstaculizó la tarea del fotógrafo y generó un tenso momento. Doña Letizia tocó el cabello de su hija, pero Doña Sofía hizo un gesto para quitarla del medio, algo que hizo reaccionar a la princesa Leonor, quien quitó la mano de su abuela.

Al notar que algo estaba pasando, el rey Felipe se acercó a su familia y habló con su madre y su esposa, mientras que el rey Juan Carlos los miraba desde lejos.

A los pocos minutos salieron de la catedral y posaron todos juntos para la prensa que estaba apostada a la entrada. Sin embargo, el momento fue captado por un tuitero, quien viralizó las imágenes.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018

Recordemos que por decisión de sus padres, la princesa Leonor y la infanta Sofía no tienen muchas apariciones públicas, y rara vez son vistas en actos oficiales. Por su parte, la reina Sofía ha lamentado públicamente no poder ver muy seguido a sus nietas debido a la estricta educación que están recibiendo.

Foto: EFE

De hecho, un rumor asegura que la relación entre Doña Sofía y su nuera Doña Letizia no es de las mejores, y que la reina emérita no entiende por qué la ex periodista no la deja acercase a las niñas.