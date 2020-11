Doña Melissa sobre su hijo Eleazar Gómez: "no es un mal niño, es un niño dulce"

Eleazar Gómez enfrenta un proceso legal acusado de violencia familiar equiparada, luego de la golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela, la noche del pasado jueves 5 de noviembre en su departamento en la Ciudad de México. Bien dicen que las madres siempre sufrirán por las acciones de sus hijos. La señora Melissa Gómez, mamá del actor de telenovelas, habla por primera vez ante la opinión pública.

La mamá de Eleazar Gómez compartió un video en la cuenta de Instagram de su hija Zoraida Gómez, donde contó que por los problemas de salud que padece, no puede visitar a su hijo quien permanece desde hace varios días en el Reclusorio Norte de la CDMX. "Como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo".

La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo visitarlo a donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo, de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón, y que no se olvide nunca de eso.

Doña Melissa Gómez salió en defensa de su hijo, quien hace ya varios años fuera novio de Danna Paola. "Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, muy trabajador, entonces que lo quiero mucho, lo quiero por siempre y que aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo".

Aunque sus abogados trataron de conseguir la libertad condicional, un juez se la negó y por lo tanto, Eleazar deberá permanecer hasta el próximo año retenido en el Reclusorio Norte, esperando su juicio previsto para el 6 de enero.

El temor de Stephanie Valenzuela, ex novia de Eleazar Gómez

Hace unos días la modelo peruana Stephanie Valenzuela manifestó en una entrevista en el programa Venga la Alegría, su temor de que su ex novio pueda salir de prisión, asegurando que él la amenazó el día de la golpiza. "Sí tengo miedo, porque yo soy extranjera. A pesar de todo yo amo a los mexicanos, porque me han tratado de la mejor manera y esa es una suerte que yo tengo, pero sé que muchas mujeres no la tienen, y yo si quiero que las mujeres denuncien y que las autoridades sean drásticas, porque si un hombre que toca una mujer de la manera en que me tocó a mí tuviera un castigo, otros hombres lo pensarían antes de hacerlo".

Yo no te puedo decir cuántos años o qué sentencia, pero sí siento que estoy en peligro si él queda fuera, por las amenazas, por las cosas que me dijo, entonces sí me sentiría más tranquila, si todavía no puede hacerme daño.

Asimismo comentó que no ha tenido comunicación con Doña Melissa Gómez. "Me da muchísima pena porque sé que ella la pasado mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella, porque al margen de que Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien". Con quien si ha tenido contacto, es con la hermana de Eleazar Gómez. "Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo expliqué un poco de las cosas porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos, es más ella me dijo te quiero pedir disculpas, le dije: 'no tienes nada de qué pedirme disculpas, porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá'".