"Doña ridícula y frustrada", arremeten contra Anette Cuburu por su participación en "Quiero cantar"

Anette Cuburu es una de las participantes de la competencia "¡Quiero cantar!", que se lleva a cabo en el matutino "Venga la alegría" de TV Azteca. El público de este show no está conforme con la participación de la conductora de televisión y actriz mexicana, por lo que constantemente recibe fuertes ataques a través de redes sociales.

En una de las recientes emisiones de "¡Quiero cantar!", Horacio Villalobos (uno de los jueces del concurso de canto) le puso un reto a las participantes con las puntuaciones más bajas, entre ellas Anette Cuburu. La prueba consistió en hacer Lip Sync, que consiste sincronizar los labios al ritmo de alguna canción.

Anette Cuburu de 46 años de edad realizó un performance haciendo Lip Sync del aclamado éxito internacional "Single ladies", de la cantautora estadounidense Beyoncé; la actriz estuvo acompañada de bailarines y su show tuvo buena producción; para la ocasión uso un mono color negro con medias de red y unas zapatillas del mismo color.

Aunque fue el performance estuvo muy bien montado, usuarios de redes sociales manifestaron que lo pésimo fue Anette Cuburu: "tan poco talento tiene, que ni esto le salió", expresó una persona del público.

Usuarios de redes sociales no tuvieron piedad y tundieron a Anette Cuburu: "parecía borracha tratando de ligarse a un chavito", "por respeto al artista te aprendes la canción", "creo que no le avisaron que tenía que mover los labios", "¿para qué escogió esa canción? Lo hizo pésimo, se verá lindísima, pero no", "ni Lip Sync sabe hacer" y muchos más.

Asimismo el público de "Venga la alegría" pidió que Anette Cuburu salga de la competencia de canto, "ni eso le sale bien a la señora, creí que era de canto el programa, que se vaya ya por favor".

