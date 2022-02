¿Dónde está BLACKPINK? Blinks se unen en boicot contra YG Entertainment: "no music, no money"

¡Se han cumplido ya 500 días sin nuevo comeback de BLACKPINK! La agencia surcoreana YG Entertainment, la cual lanzó y representa al extraordinario girl group, no ha dado noticias sobre el debut en solitario de Jisoo, para cuándo un nuevo álbum o de pérdida una nueva canción. Esto ha provocado (y con muy justa razón) la molestia de Blink, nombre del fandom de la agrupación.

Los fans de BLACKPINK, agrupación integrada por las talentosísimas Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé, se han unido en un boicot en contra de YG Entertainment, para exigir y presionar a la agencia, darles el trato que las Idols se merecen, así como lanzar nueva música sin largas pausas.

Cabe mencionar que fue en octubre de 2020 cuando fue lanzado "The Album", el primer álbum de estudio de BLACKPINK, el cual incluye los éxitos internacionales "How you like that", "Ice Creaam" en colaboración con la cantante estadounidense Selena Gómez, y "Lovesick Girls". Así como el B-Side "Pretty Savage".

El Blink hizo tendencia "No music, no money" y #WeWantBLACKPINKMusic en Twitter, trending topics a través de los cuales han expresado su sentir ante esta situación. "Las amo y por lo mismo no podemos permitir que les sigan haciendo esto, más de 500 días sin música no es normal para un grupo de su nivel", manifestó un fan.

El maltrato, las restricciones y las injusticias que reciben, no son normales para un grupo líder de su empresa como ustedes.

Otra Blink que se unió al boicot, mencionó que de su parte, no comprará mercancía oficial de la agrupación: "yo las amo y las extraño, pero no habrá nada que me haga cambiar de parecer, no pienso comprar merch, no las beneficia en nada y sólo logra que retrasen aún más su comeback".

En el 2020, luego del lanzamiento del primer full álbum de BLACKPINK, YG Entertainment informó al fandom de los debuts en solitario en el siguiente orden: Rosé, Lisa y Jisoo. Recordemos que Jennie lanzó "SOLO" en noviembre de 2018.

En marzo de 2021 Rosé lanzó "R", su primer single álbum como solista que incluye la canción principal "On The Ground" y el B-side "Gone". En septiembre del año pasado, Lisa debutó como cantante solista con su primer single álbum "LALISA". Los fans siguen esperando el debut en solitario de Jisoo, quien protagonizó el drama "Snowdrop", junto al actor Jung Hae-in.

"Lisa y Rosé tuvieron que dejar a sus familias con solo 14 años de edad, ustedes entrenaron entre 6-4 años para poder debutar y convertirse en el grupo de chicas más grande del mundo, no es justo el trato que están recibiendo", opinó una fan.

YG Entertainment hizo enojar aún más al fandom, al anunciar en redes sociales el lanzamiento de "BLACKPINK 2022 Welcoming Collection".

Como parte del boicot en contra de la empresa, fans hacen un llamado a no comprarlo. "Tenemos que seguir unidos y no comprar, lastimosamente así tenemos que hacer para que se tome en cuenta lo que queremos los fans".

Leer más: ¡STAY, nuevo comeback de Stray Kids por llegar! Lanzan alucinante tráiler y surgen muchas teorías

Esta no es la primera vez que Blink evidencia el mal trato de la agencia hacia BLACKPINK. De momento, YG Entertainment no ha comentado nada al respecto.