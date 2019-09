Miami, Florida.- En medio de la lamentable muerte de José José, se ha llevado a cabo una nueva controversia entre los hijos del cantante. Esta mañana llegaron a Miami Marysol Sosa y José Joel y al trasladarse a la funeraria donde supuestamente estaba siendo velado el cuerpo del "Príncipe de la Canción", la persona encargada de la funeraria les informó que su padre no se encontraba en ese lugar.

Ante esto Marysol Sosa exigió a su media hermana Sarita Sosa, dejarla ver el cuerpo de su papá. "Yo, o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada", expresó ante los medios de comunicación a las afueras de la funeraria.

¿Dónde está el cuerpo de José José?, es la pregunta que se están haciendo no solo sus hijos, sino también sus fans.

El programa Venga la Alegría de Televisión Azteca, dio a conocer una exclusivas imágenes donde los hijos del fallecido cantante, Marysol y José Joel, han pedido apoyo a la policía de Miami para encontrar el cuerpo de su padre, quien perdió la vida ayer sábado luego de una ardua lucha contra el cáncer de páncreas.

"No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, que quede muy claro que no estamos peleando ni el dinero ni la herencia, no nos interesa, desde siempre, desde hace un año, hemos querido saber de la salud de mi papá, esta niña (Sarita) ha insistido en hacer las cosas como las ha hecho", manifestó indignado José Joel a las afueras de la funeraria.

¡José Joel llega a la funeraria y le confirman que el cuerpo de su padre, #JoséJosé no se encuentra ahí! #VLA #AdiósJoséJosé >>https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/hEeRVRVDH6 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2019

Los hijos mayores de José José, están más que indignados con su media hermana Sarita, pues se dio a conocer una fotografía supuestamente reciente, donde la joven está dando una entrevista exclusiva sobre la muerte de su padre. José Joel y Marysol Sosa alegan que si tiene tiempo para dar entrevistas, pero no para responderle sus mensajes sobre donde está siendo velado el cuerpo de su papá.