Dónde está el nuevo álbum de Adele, se preguntan los fans

Poco más de cinco años han pasado desde que Adele lanzó su último álbum ‘ 25 ’, que recibió grandes elogios por sus fans, el público general y la crítica.

Sin embargo, poco se ha sabido del nuevo trabajo de la cantante británica, creadora de grandes éxitos como ‘ Rolling in the deep ’ y ‘ Hello ’, salvo que está en proceso y con un posible lanzamiento para 2021.

Es conocido por sus fieles fanáticos que, debido que es ella misma quien lo escribe y está muy involucrada en cada aspecto alrededor de él, que Adele se toma un buen tiempo entre un álbum y el otro, para asegurarse que este sea del agrado de ella misma, y que este produzca los grandes éxitos que conmueven a su público.

Casi inmediatamente desde el lanzamiento de ‘25’ empezaron las especulaciones de lo que será su nuevo trabajo musical, que promete ser tan potente como sus demás propuestas.

Incluso, se rumoreaba, defendido en algunas declaraciones de la misma intérprete de ‘Someone Like You’, que incursionaría en un sonido más cercano a la música dance, una apuesta algo distante de las baladas que han hecho llorar y sonreír a muchos.

En una grabación que se le hizo a la cantante hablando con fanáticos en un evento social a inicios de este año, se escuchó de su propia voz decir que el mundo podía esperar su álbum para el mes de septiembre. Rápidamente las especulaciones iniciaron y muchos daban por hecho el que por fin tendríamos nueva música de Adele.

Sin embargo, con el pasar de los meses, mismos que fueron marcados por la pandemia de covid-19, poco se supo de lo que Adele estaba preparando para el último cuatrimestre del año, y se empezó a decir que la cuarentena obligó a la gran vocalista a suspender el proyecto.

Hasta la fecha, no existe una fecha confirmada para el gran regreso de la ganadora de múltiples premios Grammy y un Oscar.

En su Instagram, que no suele actualizar muy a menudo, uno de sus fans preguntó abiertamente en uno de los comentarios qué ha pasado con el nuevo álbum, a lo que la cantante se sinceró diciendo, “honestamente, no tengo idea”.

Al anunciarse la aparición especial en el programa de comedia estadounidense ‘Saturday Night Live’ en octubre, donde muchos artistas suelen acudir cuando tienen nuevo material que promocionar, se empezó a decir que por fin sería el momento de descubrir el nuevo sencillo sucesor de ‘Water under the bridge’, su último. Pero los fans se llevaron una decepción al ver que no fue el caso, y que la participación de Adele sólo era para actuar en los divertidos sketches que presenta el programa.

Luego de finalizar el show, Adele agradeció el buen recibimiento que tuvo, y confirmó que, efectivamente, su nuevo álbum no vería la luz pronto.

“Me voy devuelta a mi cueva para ser la señora de los gatos que soy; los veo hasta el próximo año”, escribió.

Mientras que artistas que iniciaron su carrera casi a la par con ella, como Lady Gaga, Katy Perry y Taylor Swift, lanzaron álbumes este año, incluso dos, en el caso de Swift, los fans de Adele seguirán con las ansias de obtener nueva música de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos.