"¿Dónde está mi vacuna?", reclama molesto Enrique Guzmán por no recibir su segunda dosis

El cantante Enrique Guzmán hizo el reclamo de manera pública de que, pese a tener una cita, no ha recibido su segunda dosis de la vacuna contra Covid-19.

Enrique Guzmán denunció a través de su cuenta oficial de Twitter la falta de vacunas al momento de acudir al centro de salud como previamente tenía agendado.

Asimismo, el legendario cantante de rock’n’roll mexicano mencionó que aunado a lo anterior, no había ninguna persona que pudiera informarle lo que estaba pasando o qué sucederá con su vacuna.

Había sido a mediados de febrero que Enrique Guzmán recibió su primera dosis de la vacuna Astrazeneca para protegerse del Covid-19 durante la pandemia. La cita que tenía pendiente para la segunda aplicación quedó programada para el 26 de marzo.

Enrique Guzmán había recibido su vacuna en la Unidad de Medicina Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la alcaldía Magdalena Contreras, en Ciudad de México.

Incluso, el padre de Alejandra Guzmán y ex esposo de Silvia Pinal, había colaborado con el IMSS en sus redes sociales para dar difusión a su aplicación y la importancia de vacunarse.

“Si ustedes no lo hacen (vacunarse), entonces esta pandemia no acaba nunca”, había dicho el cantante en ese entonces.

Sin embargo, al momento de presentarse a su segunda aplicación de la vacuna Astrazeneca contra Covid-19, el venezolano nacionalizado mexicano recibió una negativa, pues la unidad médica se encontraba sin más dosis de este medicamento.

“Aquí está mi cita para mi segunda vacuna... me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. ¿Dónde está mi vacuna?”, escribió molesto el cantante.