"¿Dónde estaba la mamá?", pregunta Mayra Rojas ante supuesto abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol

Por otra parte, en su relato, Sasha Sokol externó: "¿cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No".

Asimismo, en la entrevista antes mencionada, mostró su preocupación por las hijas del productor, quienes también se ven afectadas por esta situación, "no se pensó en ellas antes de abrir la boca, eso es lo único que me parece injusto".

Mayra comentó conocer a Sasha Sokol desde hace muchos años y aunque han compartido muchas cosas, desconocía sobre la relación que tuvo con Luis de Llano. "Conocí a Sasha en una etapa donde ella misma decía: 'no sé qué quiero'".

Ante lo revelado por la ex Timbiriche, la hermana de la fallecida actriz Lorena Rojas, se preguntó dónde estaba su mamá cuando, al parecer, fue víctima de abuso sexual .

"Para mí fue un hombre intachable con mi hermana y conmigo, un hombre que me abrió las puertas de su casa y me dio la enorme oportunidad de descubrirme como actriz, fue un hombre que jamás se atrevió ni aunque estuviera borracho".

De acuerdo con la versión de la también compositora, todo esto comenzó cuando era una de las integrantes de Timbiriche . "Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39, era claramente una niña, estuvimos juntos casi 4 años". Sasha Sokol manifestó que cuando su familia se enteró de esta relación "se volvieron locos, no era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá".

Muchos famosos han reaccionado a la denuncia que hizo la cantante mexicana Sasha Sokol a través de sus redes sociales. La ex integrante de Timbiriche aseguró que el productor musical, Luis de Llano, abusó sexualmente de ella cuando era una menor de edad , durante el tiempo que mantuvieron una "relación" donde predominó el abuso de poder y la manipulación.

Francisco Inzunza

