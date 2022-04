¿Dónde estaban los padres? Sasha Sokol revela más detalles sobre su relación con Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol se vuelve a apoderar de las redes sociales para mandar un contundente mensaje a Luis de Llano, con quien mantuvo una relación en su adolescencia, y aborda el tema de Grooming para general conciencia entre sus seguidores.

A lo largo de un hilo de conversación publicado este martes por la ex timbiriche en Twitter, revela un poco más de cómo se miraba a escondidas de sus padres con el productor, quien tiene suficiente edad como para ser su padre.

Sokol sostuvo que su relación con Luis de Ya No, como ella lo llama, no fue trasparente como él presume. Explica que sus padres no pudieron hacer nada para terminar con la relación, pues no se enteraron de la misma hasta dos años después de que comenzaran a salir.

“Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, posteó.

La ex integrante de Vaselina también explicó que al enterarse sus padres de la relación que mantenía con el productor a tan corta edad, contemplaron la idea de demandarlo, pero los abogados los persuadieron para que no lo hicieran.

“Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza.”

Sin forma de encarar al productor en los tribunales, la madre de Sokol habló de forma directa con él. Y en un intento por proteger a su hija, la mandó a estudiar al extranjero, haciendo que abandonara dos de los proyectos artísticos en lo que ella se encontraban en ese momento: Vaselina y Timbiriche.

Sin embargo, la distancia física no terminó con la relación. Por el contrario, en las nuevas revelaciones de Sasha Sokol sobre Luis de Llano explica como este se las ingeniaba para verla a escondidas en Bostón.

Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres.

“¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen.”, escribió

Antes de finalizar su escrito, Sasha Sokol mandó un contundente mensaje al productor:

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales.