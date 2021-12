¿Dónde pudo haberse contagiado Silvia Pinal de Covid-19? Su hija Sylvia Pasquel comparte su opinión

En otras declaraciones que dio la cantante Alejandra Guzmán al programa "Venga la alegría" de TV Azteca, aclaró que su mamá no fue hospitalizada a consecuencia del virus SARS-CoV-2. La tarde del pasado miércoles, la célebre diva de la época de oro del cine mexicano, fue trasladada al Hospital Médica Sur en la CDMX, a causa de hipotensión y una arritmia cardiaca.

Además, Sylvia Pasquel informó que afortunadamente su progenitora no presenta síntomas fuertes y se encuentra estable . Lo que los médicos están haciendo es monitorearle las vías urinarias, ya que Doña Chivis ha tenido este problema, "monitoreando algunas cosas, su pulmón está muy bien, le hicieron una tomografía y no presenta ninguna inflamación".

De acuerdo con la mamá de Stephanie Salas (ex pareja sentimental del cantante Luis Miguel), el pasado viernes 17 de diciembre, doña Silvia Pinal de 90 años de edad, grabó un promocional para la gira musical que llevará a cabo su hija Alejandra Guzmán con Paulina Rubio .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

