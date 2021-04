¿Dónde puedo ver la película completa de Godzilla vs Kong?

México.- Muchas personas desean ver la película de Godzilla vs Kong, sin embargo las salas de cine en algunos países no están funcionando por las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19, sin embargo mostros te decimos cómo puedes ver la cinta completa.

Warner Bros había propuesto que la película de Godzila vs Kong solo se estrenara de forma oficial en cines y tras unos días de ser emitida, después proyectarla a través de HBO Max.

En la nueva entrega de Godzilla vs Kong, que esta protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall Brian Tyree Henry, Shun Orguri y Eiza González tiene la historia que gira alrededor de los dos monstruos más icónicos del cine, Godzilla y King Kong.

La película ha tenido una gran aceptación tras su estreno el 26 de marzo en cines y han recomendado verla en cines con la pantalla más grande que se pueda para "vivir la mejor experiencia"; sin embargo la pandemia de Covid-19 ha sido un obstáculo.

¿Dónde ver la película de Godzilla vs Kong?

La película de Godzilla vs Kong se estrenó en los cines de Estados Unidos, México, Colombia y España; pero en esos países no tienen todas las salas abiertas, ya que no solo se verá en el cine, sino también será proyectada a través del servicio de streaming.

La película completa podrá verse a través del servicio de streaming HBO Max, por el momento esta nueva versión del servicio de streaming de HBO solo esta disponible en Estados Unidos y llegará a Latinoamérica en junio.

La película de Godzilla vs Kong no se encuentra disponible en alquiler en otro servicio de streaming que no sea HBO Max. ya que solo esta disponible en Estados Unidos y la suscripción de dicha plataforma es de 14.99 dólares mensuales.

En junio llegará a HBO Max a Perú y otros países de Latinoamérica y Europa, pero no se ha informado de forma oficial cuánto costará la suscripción en esta zona del mundo, sin embargo se espera que cueste a un precio similar al de HBO Go.