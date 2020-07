¿Dónde quedaron los 4 mdd que Monique Cardona Salazar supuestamente robó a José José?

Tras la muerte del cantante José José y la pelea entre sus hijos para llegar a un acuerdo sobre el destino final de los restos de "El Príncipe de la Canción", se dio a conocer que Monique Cardona, hija de Sara Salazar (última esposa del cantante) cometió una estafa millonaria en contra de su padrastro. En una entrevista que Paulina Mondragón concedió al programa Ventaneando, contó lo que pasó.

Paulina Mondragón, quien fuera una amiga muy cercana de José José, comentó en dicha entrevista con Pati Chapoy, que el cantante hace varios años le había contado que para su vejez tenía un ahorro de 4 millones de dólares. Al preguntarle sobre la persona que le manejaba sus finanzas, el intérprete mencionó que era su hijastra Monique Cardona. "Obviamente te va a dejar sin nada", le dijo Paulina.

Aunque José José le aseguraba que todo esta bien y no habría problema alguno con Monique Cardona, hija de su esposa Sara Salazar, Paulina Mondragón le insistió para que le quitará la firma: "maneja tú, tu dinero", le sugirió. Como a los cuatro o cinco meses de esa plática, el cantante regreso a México y le habló a su amiga para verse el restaurante del hotel donde estaba hospedado. Al llegar Paulina vio al cantante cabizbajo, al preguntarle qué tenía, el intérprete le respondió: "Monique me robó el dinero, todo".

De acuerdo con el testimonio de José José, de esos cuatro millones de dólares que tenía ahorrados para su vejez, dos millones fueron depositados a una cuenta de la mamá de su esposa Sara Salazar y los otros dos, no tenía idea de donde estaban o en que se habían gastado.

Su amiga Paulina Mondragón le dijo que no debía quedarse de brazos cruzados y demandar, pero José José no quería porque estaba de por medio su esposa Sara Salazar.

José José, el eterno "Príncipe de la Canción".

Por otra parte, Jorge Reynoso (esposo de la cantante Noelia), fue una de las personas que ayudó en vida a José José a solucionar problemas que había con respecto a las regalías digitales. En su investigación se encontró con que Monique Cardona cobraba las regalías de su padrastro. Posteriormente Jorge y José tuvieron una reunión con uno de los abogados de confiaza del cantante, donde le dijo: "hay una persona que está haciendo unos reclamos tuyos para cobros, se trata de Monique Cardona".

José Rómulo Sosa Ortíz, nombre real del cantante, manifestó en ese momento saber que su hijastra manejaba algunos asuntos suyos, sin embargo, no tenía conocimiento de que cobrara a su nombre. "Yo traté de hablar con Monique, ella es quien realmente tiene que entregar cuentas, es la que tiene que salir y limpiarse, porque ese es el único personaje de esta película que es el ajeno y que menos debió haber participado", manfestó Jorge Reynoso en una anterior entrevista para el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo.

Tras las acusaciones en su contra Monique Cardona mantuvo perfil bajo, pero fue encontrada por el equipo de "Suelta la Sopa" y esto fue lo que respondió al respecto: "yo no hago entrevistas ni comentarios". La hijastra de José José evadió en todo momentos las preguntas del reportero. Al verse "acorralada" le llamó a una persona para que fuera por ella y se la llevara del lugar.

Cabe mencionar que en la entrevista que tuvo con Ventaneando de TV Azteca, Paulina Mondragón afirmó que Sara Salazar estuvo envenenando a José José. Supuestamente él le contó que Sara le daba pastillas para adelgazar, "estaba en los huesos, le dije '¿qué te paso?', me dice, 'Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos’. Le dije: '¿y por que te las tomaste?’ y dice, 'porque ella dice que gordo yo no vendo'".

"El Príncipe de la Canción" se propuso a ganar peso, pero su desnutrición estaba tan avanzada que no podía caminar. Luego fue a Miami a realizarse unos exámenes, donde descubrió que estaba siendo envenenado.

