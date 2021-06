¿Dónde ver 'Luca', la nueva película de Disney Pixar?

México.- Este mes de junio, Disney Pixar trae su nueva producción titulada "Luca", una película de comedia fantástica dirigida por Enrico Casarosa, escrita por Jesse Andres y Mike Jones, producida por Andrea Warren y protagonizada por las voces de Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Saverio Raimondo, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan, Peter Sohn, Lorenzo Crisci, Marina Massironi y Sandy Martin.

"Luca" ha logrado un gran recibimiento por parte del público, tanto que en las redes sociales como Twitter no ha dejado de ser tendencia, esto debido al gran impacto que ha logrado esta historia ambientada en la Riviera italiana entre los años 50 y 60.

La película está disponible en Disney+ desde el 18 de junio, esto sin tener que hacer un pago extra a diferencia de otros estrenos como "Mulán" o "Raya y el último dragón". Debido a la actual pandemia por la Covid-19, "Luca" no llegó a los cines del mundo.

Sinopsis: "Luca Paguro es un monstruo marino adolescente que vive en la costa de la ciudad italiana de Portorosso y que se pasa el día arreando peces cabra. ... Mientras tanto, Luca trata de mantener su doble vida en secreto ante sus padres, y sólo su abuela está al tanto y lo ayuda a mantener el secreto".

"Luca" es otro de los maravillosos estrenos que ha tenido Disney+, la plataforma de streaming del momento ha logrado el estreno de películas como "La Dama y el Vagabundo", "Mulán", "Raya y el último dragón", "Soul" y recientemente "Cruella".

Pero no son las únicas novedades, Disney+ también se ha lucido con sus series; desde su lanzamiento ha estrenado "High School Musical: The Series", "WandaVision", "Falcon and the Winter Soldier" y "Loki", por mencionar algunas.

5 Razones para ver ‘Luca’ la película animada de Pixar y Disney

