¿Dónde ver en México The Kardashias, la nueva serie del clan Kardashian-Jenner?

Estados Unidos.- Hace algunos meses la familia Kardashian-Jenner daba por terminada su aparición en televisión con su reality show Keeping up with the Kardashians, luego de veinte exitosas temporadas que documentaron cada momento de sus vidas, tanto sus altas como sus bajas, explicando que su hora de retirarse había llegado.

Aunque en aquel momento la familia explicó que era momento de vivir una vida privada, finalmente, no pasó tanto tiempo para que dejaran entrar a las cámaras de nuevo a sus hogares, aunque en esta ocasión de una manera distinta y con otra empresa.

La famosa, pero polémica familia canceló su contrato con E! Entertainment para probar suerte con Hulu, una popular plataforma de streaming en Estados Unidos, en donde dejarían su antiguo reality show para renovarlo con "The Kardashians", una nueva serie que revelaría todos los detalles de su vida personal.

"The Kardashians" es el regreso de la familia integrada por Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall y Kylie, pero en esta ocasión para diferentes plataformas de Streaming.

¿Dónde ver The Kardashians?

En Estados Unidos la nueva serie de las Kardashian-Jenner producida por Hulu se puede ver a través de Disney+, mientras que en Latinoamérica estará estrenándose en Star+, en ambas plataformas se estrenará un episodio por semana, específicamente cada jueves.

El primer episodio ya está disponible en las plataformas de streaming y ya se ha vuelto tendencia en las redes sociales, en donde declaran haber extrañado a la excéntrica familia multimillonaria y su vida tan única y diferente a las demás.

En esta ocasión se podrá ver el descenlance del matrimonio de Kim y Kanye, también la relación de la socialité con Pete, así como la relación de Kourtney con Travis, la vida de Khloé y Tristan, y hasta el embarazo de Kylie.

