¿Dónde ver la serie del caníbal de Atizapán y a qué hora se estrena?

El año pasado, la sociedad mexicana se horrorizó por el caso del asesino en serie Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como "El feminicida de Atizapán". En su domicilio en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fueron hallados 3 mil 787 restos óseos. Fue imputado como responsable de al menos 19 feminicidios; las autoridades correspondientes creen que su número real de víctimas, podría llegar a ser de 30 o más.

El también llamado "carnicero de Atizapán" o "el monstruo de Atizapán", fue detenido en mayo de 2021, cuando se le encontrara con el cadáver descuartizado sobre una mesa de una mujer de 34 años de edad. En marzo pasado fue vinculado a proceso y un juez le dictó prisión vitalicia.

En el hogar en el de este asesino en serie, en el Estado de México, fueron encontradas muchas credenciales del INE, ropa, zapatos, maquillaje y bolsas de varias mujeres. Asimismo, las autoridades hallaron grabaciones en casetes de esta persona cometiendo los asesinatos, y una libreta con una lista de varios nombres de mujeres, sus posibles víctimas.

Este caso, que horrorizó al país, fue llevado a la serie documental "Caníbal, indignación total", la cual se estrenó el 27 de junio por Las Estrellas (canal estelar de Televisa) y Justicia TV. Consta de cinco capítulos de 30 minutos cada uno y son transmitidos a las 23:05 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Durante la presentación de esta serie documental, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestó que "Caníbal, indignación total", tiene como principal objetivo hacer conciencia sobre el tema de los feminicidios en México.

"Tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas".

Cabe mencionar que "Caníbal, indignación total" fue financiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en acuerdo con Televisa, es transmitida en señal abierta. En esta serie documental, se muestra como las autoridades detuvieron a Andrés Filomeno Mendoza, se le da voz a los familiares de las víctimas y como se trata la crisis de violencia machista en México.

Te recomendamos leer:

"Caníbal, indignación total" es presentada por la escritora y periodista Gabriela Warkentin. El productor ejecutivo es Javier Tejado, la dirección de Grau Serra, guión de Ana Mata y fotografía de Luis Posada.