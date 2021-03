¿Dónde ver la temporada número 11 de Modern Family?

México.- Modern Family se ha convertido en una de las series favoritas de los internautas y televidentes, con un falso documental que se estrenó en 2009 y finalizó en 2020 fue del gusto de todos, pues presenta una cómica historia familiar que nadie se quiere perder, presentando a protagonistas como Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter y Nolan Gould.

Once temporadas fueron las que se lanzaron en su totalidad, siguiendo la vida de Jay Pritchett y su familia, quienes residen en Los Ángeles. Su segunda esposa, su hijo, su hijastro, dos hijos adultos con esposo, hijos y nietos, son quienes conforman la historia.

Ahora, una gran emoción están viviendo los fanáticos de esta serie, ya que a casi un año de su final, la temporada número once ha llegado a Netflix, la plataforma de streaming más famosa de todo el mundo, lo que agradecen sus usuarios, ya que tenían bastante tiempo esperando este momento.

A partir de este 02 de marzo, la temporada número 11 se encuentra disponible en Netflix, motivo por el cual el tema se volvió tendencia en las redes sociales, donde todos recordaron la maravillosa trama de la serie y el cómo se rieron durante años con su historia.

Modern Family fue una serie aclamada por la critica, esto durante diez años de emisión en la televisión estadounidense, once temporadas y más de 200 episodios. Su primer capítulo se estrenó el 23 de septiembre de 2009 y el último el 08 de abril de 2020.

Estrenos de Netflix en marzo 2021

Pero Modern Family no es el único estreno en la plataforma este mes de marzo, Netflix tiene otros títulos especiales próximos a estrenarse, aunque hace énfasis en las producciones originales, es decir, aquellas series y películas con el sello Netflix Original.

Este mes de marzo llegan series como "The One" (02/03), "El Reino perdido de los piratas" (15/03), "Fórmula 1: Drive to survive" temporada 3 (19/03), "Sky rojo" (19/03), "¿Quién mató a Sara?" (24/03) y "Los irregulares" (26/03).

Y películas como "Moxie" (03/03), "Akelarre" (11/03), "¡Hoy sí!" (12/03), "Sin hijos" (19/03), "El campamento de mi vida" (26/03) y "Un viaje pesado" (26/03).

