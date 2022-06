Dónde vive Drake en 2022 y cuánto cuesta su gigante mansión

No hay duda de que muchos se han preguntado por lo menos alguna vez cómo y en dónde viven sus artistas favoritos y si tu sientes esta curiosidad sobre conocer la intimidad del famoso rapero, compositor y productor canadiense, no te preocupes ya que no eres el único e incluso Drake ha mostrado rincones de su hogar.

Después de que la mansión de Drake se convirtió en una de las más buscadas en la escena del hip hop, muchos intentaron dar con la dirección del cantante, siendo una aseguradora conocida como Confuded.com quien finalmente consiguió dar detalles de uno de los hogares más buscados en Google.

Así es la mansión dónde vive Drake en 2022

De acuerdo a la compañía, la mansión de Drake se ubica en la ciudad de Toronto, Canadá y cuenta con ni más ni menos que 35, 000 metros cuadrados y entre sus espacios tiene una cancha de basquetbol cubierta, así como habitaciones con techos de al menos 13 metros de altura, simplemente impresionante.

Los impresionantes interiores de su modesto hogar fueron mostrados posteriormente en un video lanzado en la plataforma de Youtube en su nuevo sencillo "Tootsie slide", en donde el propio rapero muestra los rincones de su hogar mientras permanecía en confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Entre los materiales usados para la elegante decoración, Drake eligió piedra caliza, mármol, bronce y madera de distintas partes del mundo. De acuerdo a declaraciones del canadiense cuando formó parte de la portada de la revista Architectual Digest, la elección del material y el diseño de su hogar fue hecha con la intención de que la estructura se mantuviera en pie durante al menos 100 años.

Cuánto cuesta la impresionante mansión de Drake

Si te lo estabas preguntando, la inversión que hizo en su modesto hogar fue bastante grande, ya que su mansión está valuada en más de 150 millones de dólares y es conocida como "The Embassy", nombre que va bien con su escala monumental y espacios diseñados para que Drake se sintiera como en casa.

Algunas de las comodidades con las que cuenta el rapero además de la cancha de basquetbol, es un vestidor de dos pisos, un dormitorio de 975 metros cuadrados, pero además un bar surtido con whisky añejo, un estudio de grabación, una piscina interior y hasta un baño que toca música relajante.