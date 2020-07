¿Dónde y a qué hora ver el concierto completo de Metallica de 1994?

Estados Unidos.- La agrupación de trash metal, Metallica, no deja a sus fanáticos aburrirse durante este confinamiento por la pandemia de coronavirus, pues continúa con su serie de estrenos titulada "#MetallicaMondays" y hoy le toca el turno a un concierto muy especial para los de la vieja escuela.

Se trata del concierto ocurrido en Mountain View, California, Estados Unidos, en 1994, como parte de su gira de verano Summer Shit '94, la cual incluyó los últimos conciertos que promocionaron el álbum lanzado en aquel entonces, Álbum Negro, para después regresar al estudio y componer los álbumes Load y ReLoad.

El setlist de este concierto fue compuesto por 20 canciones, incluyendo un popurrí del álbum Kill 'Em All, así como una que otra sorpresa para sus fanáticos, como The God That Failed, una de las canciones poco tocadas en vivo en los conciertos de Metallica a la fecha.

¿Dónde y a qué hora ver el livestream de este concierto de Metallica?

Será en punto de las 19:00 horas (Hora CDMX), de este lunes 13 de julio cuando en YouTube se lleve a cabo la transmisión en vivo del concierto de Metallica.

Acá te compartimos el setlist de aquel 22 de julio de 1994 en Mountain View, California, Estados Unidos: