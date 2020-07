México.- La cantante y Diva del Pop-Rock, Alejandra Guzmán, retoma su trabajo después de cuatro largos meses sin presentaciones en vivo y todos sus seguidores están impacientes por volverla a ver en lo que más ama hacer; cantar e interpretar sus mejores temas y deleitando con su gran actitud.

La intérprete mexicana, hija de las leyendas Silvia Pinal y Enrique Guzmán, deleitará con un concierto virtual este sábado a través de una página web especializada en estos eventos y con gran emoción lo anunció a través de sus redes sociales.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Con la intención de promocionar este concierto virtual, en donde seguramente podrá impresionar con sus mayores éxitos, "La Guzmán" acudió a sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos por un rato, escribiendo: "Llegó el día de vernos ¡Por fin, después de 4 meses!"; un mensaje dedicado a sus fieles seguidores.

¿Dónde y a qué hora ver el concierto virtual de Alejandra Guzmán?

De acuerdo con la misma cantante, será a las 8:40 PM (hora CDMX) cuando puedan sintonizar a través de una página web especializada en conciertos de nombre ECONCERTS.TV. Asimismo, anuncia que la venta de boletos será a través de una popular plataforma que se dedica a hacerlo.

Este sábado, Alejandra Guzmán te invita a no perderte este especial concierto en la intimidad de su hogar, con sus más importantes éxitos y la promoción de su actual disco de covers icónicos del rock titulado "Live at the Roxy".

Hasta el momento se desconoce si la cantante podrá interactuar con sus seguidores este sábado por la noche durante su concierto, pues algunos artistas han ofrecido la oportunidad de hablar con ellos cuando ofrecen este tipo de presentaciones.

Te puede interesar:

Alejandra Guzmán reaparece con nuevo look; luce sensacional

Alejandra Guzmán muestra sus dotes en el baile con canción de reguetón

Alejandra Guzmán aprovecha los días en casa para hacer manualidades