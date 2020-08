¿Dónde y a qué hora ver los MTV Video Music Awards 2020?

Estados Unidos.- Este domingo 30 de agosto se celebran los MTV Video Music Awards en su edición 2020 con increíbles participaciones y de una manera muy diferente a lo que se está acostumbrado a ver, pues, debido a la pandemia mundial por coronavirus, este año será sin público y con presentaciones que no se llevarán a cabo en un mismo escenario, sino en distintos puntos emblemáticos de Nueva York.

Grandes artistas como Lady Gaga con Ariana Grande, The Weeknd, Miley Cyrus y BTS harán participaciones en vivo desde puntos desconocidos de la Ciudad de Nueva York, así como Doja Cat, CNCO y Maluma.

¿Dónde y a qué hora ver los Video Music Awards 2020 de MTV?

La premiación se podrá ver este domingo 30 de agosto a las 19:00 horas (Hora central) a través del canal de televisión MTV y en su página web oficial.

Presentaciones confirmadas para los MTV VMAs 2020. Foto: Instagram

Una de las presentaciones más esperadas de este año es la de Ariana Grande y Lady Gaga, quienes se unen para presentar su exitosa colaboración 'Rain on me'. Este año se marca el regreso de Gaga al escenario de los VMAs, ya que desde 2013 no se ha presentado en la ceremonia.

Según información extra oficial, se ofrecerán actuaciones desde distintos puntos de la ciudad, entre Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens y Manhattan, esto para evitar aglomeraciones de público y así cuidar a los asistentes de contagio por coronavirus (Covid-19).

Presentaciones confirmadas para los MTV VMAs 2020. Foto: Instagram

¿Quiénes son los artistas que se presentarán este año?

Los artistas que se presentarán son: Lady Gaga y Ariana Grande, Miley Cyrus, The Weeknd, Dababy, Doja Cat, BTS, Black Eyed Peas, CNCO y Maluma. J Balvin y Roddy Rich estaban en la lista de artistas que participarán en los premios, sin embargo, su presentación fue cancelada debido a complicaciones por Covid-19.

Presentaciones confirmadas para los MTV VMAs 2020. Foto: Instagram

¿Quiénes son los artistas nominados a los VMAs este año?

Video del año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “The Man”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Artista del año

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Canción del año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”

Roddy Ricch – “The Box”

Mejor colaboración

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Mejor video hecho desde casa

5 Seconds of Summer – “Wildflower”

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

blink-182 – “Happy Days”

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – “Bigger Love”

twenty one pilots – “Level of Concern”

Mejor performance de cuarentena