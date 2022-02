¿Dónde y cuándo ver BTS Permission to dance on stage?

En México, la mayoría de las salas de Cinépolis alrededor de sus estados estarán disponibles las funciones para ver el concierto en línea BTS Permission to dance on stage, incluso, en sus salas VIP. De momento se desconoce el precio de los boletos, pero se espera que incluyan un ticket especial para conmemorarlo.

Cinépolis ya ha lanzado su fecha de preventa para los boletos de BTS Permission to dance; será el 22 de febrero en taquillas del cine y a través de su página en línea y aplicación para dispositivos móviles.

México.- Gran emoción se vive entre el ARMY mexicano, los fanáticos de BTS , gracias a que la agrupación de K-Pop llegará a los cines de México con su especial concierto Permission to dance on stage - Seoul ; aquí te contamos todos los detalles.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.