Doreen Montalvo, actriz y cantante de Broadway muere a los 56 años

Estados Unidos.- Doreen Montalvo, una actriz que apareció en Broadway en In the Heights, murió el sábado después de una dolencia repentina, confirmó su manager Steve Maihack a The Hollywood Reporter.

Ella tenía 56 años. Ofreció la siguiente declaración: "Doreen no solo iluminó el escenario, sino que iluminó la luz de todos los que la rodeaban".

Estaba pasando un buen año con dos películas en lata y un nuevo espectáculo de Broadway pero ella Estaría muy feliz de saber que sobrevivirá a través de estos proyectos y el amor que brota de todos los rincones del negocio.

Los créditos adicionales de Montalvo en Broadway incluyen On Your Feet, mientras que sus créditos en giras nacionales y fuera de Broadway incluyen Giant y Flashdance.

Más recientemente, Montalvo actuó en la producción de Broadway de Mrs. Doubtfire. La actriz también apareció en numerosas series de televisión como Law & Order, The Good Wife, Smash, One Life to Live, Elementary y Madam Secretary.

Montalvo se casó con el también actor de teatro Michael Mann en 2010 y fue madrastra de sus hijos.

Doreen Montalvo es recordada por sus compañeros actores y actrices como una talentosa artista. Twitter

Sus últimos créditos cinematográficos serán en la adaptación de Jon M. Chu de In the Heights y West Side Story de Steven Spielberg.