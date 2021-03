Dorian le apuesta a la mezcla de géneros

Mazatlán, Sin.- Hoy en día, la mezcla de géneros musicales está muy de moda, principalmente con el regional mexicano.

Dorian, un cantante, productor y compositor chihuahuense, está consciente de que esto es el futuro de la música, por ello, durante algún tiempo se ha dedicado a realizar la mezcla del género urbano con el norteño y la banda.

El amor por la música le corre por la sangre, ya que desde pequeño creció en un ambiente donde la música formaba parte importante de su vida.

Su sueño por querer ser músico empezó con el género R&B y más adelante con el reggaeton.

“Cuando estaba muy chico me gustaba un género que se llama R&B, es un género que cantan mucho los norteamericanos. Me gustaba demasiado ese género y un poco más adelante conocí el reggaeton. Me gustó mucho porque es muy parecido a lo que me gustaba.”