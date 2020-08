Dorinda Medley anuncia que deja a las verdaderas amas de casa de Nueva York

Nueva York.- Fue la misma Dorian Medley la que anunció su adiós como ama de casa en Nueva York a través de su cuenta oficial de la red social Instagram, después de cinco temporadas en el programa, Medley, dio la noticia con unas emotivas y positivas palabras.

"Qué viaje ha sido este. Me reí y lloré y traté de hacerlo agradable..." escribió. "Pero todas las cosas deben llegar a su fin. Esta fue una gran salida para sanarme cuando mi difunto esposo Ricard falleció. He conocido a mucha gente interesante y he aprendido mucho sobre mí, sobre la vid y sobre las muejres en el camino." Gracias a Bravo y NBC por el viaje increíble ya mis compañeros de reparto por la estimulación y el entretenimiento constantes. Les deseo a todos salud, felicidad y éxito. ¡Clip!

Recordemos que la guapa actriz se unió a la franquicia en 2015 durante la temporada de "las verdaderas amasa de casa" durante la temporada 7.

Foto: captura de pantalla de Instagram

Cabe destacar que su anuncio se produce cuando la temporada 12 continúa transmitiéndose en Bravo. Lo que ha sido emotivo para Medley, quien previamente le dijo a PEOPLE que estaba luchando en su vida personal cuando las cámaras comenzaron a grabar.

