Dorisma triunfa con su short de licra y resalta su figura

Dorismar de 45 años vuelve a desatar la locura en redes sociales al aparecer con un short de licra dorado con negro con el cual dejó a todos con la boca abierta debido al mega cuerpazo que se le miraba a la modelo, quien para muchos es toda una fantasía, pues les encanta ver a la mujer originaria de Buenos Aires, posando de esa manera.

Dorismar llegó a los 29 mil likes y cientos de comentarios le hicieron saber que se miraba como una diosa, pues son pocas las mujeres que logran verse como ella, ya que la disciplina en la vida de Dorismar, ha hecho que se vea así, pues hace mucho ejercicio, además se alimenta muy bien, pues es una modelo que no solo le gusta verse bien, sino estar saludable.

"Eres una reina....nunca me ha dejado de encantar tu sonrisa!! Bendiciones", "Te vez hermosa mi princesa me encantas te amo", "La pasión que provocas en mi, no te la puedes imaginar", "Una Diosa simplemente hermosa y perfecta estoy enamorado de ti como me gustaría conocerte en persona", le escriben a Dorismar al ver la belleza que desborda en la foto.

Para quienes no lo saben Dorismar quien también se ha dedicado al mundo de la actuación, tiene su propia cuenta de Only Fans, donde comparte contenido exclusivo de la belleza de su cuerpo, pues varias influncers le han apostado demasiado a esta plataforma la cual los hace ganar dinero, es por eso que Dorismar se lanzó al proyecto donde ya cuenta con muchos interesados.

Para quienes no conocen del todo a Dorismar, su carrera profesional es muy extensa, ya que ella no solo se dio a conocer en su país, sino en Estados Unidos, donde la vimos como conductora del programa Caliente donde estuvo seis años como encargada de la emisión, fue a partir de ahí donde la buscaron diversas televisoras para participar en diversos proyectos.

Dorismar posó con una belleza única/Instagram

A pesar de la belleza que se carga Dorismar, también es señalada como una mujer con demasiado carisma, pues así la han catalogado sus compañeros quienes han tenido la oportunidad de trabajar con ella, por lo que su calidad como persona es buena de acuerdo a sus compañeros, quienes respetan a la modelo, quien también es muy profesional en todo lo que hace.

Otra de las facetas que tiene Dorismar, es que es no es celosa en cuanto a sus secretos de belleza, pues ya los ha compartido en redes sociales o en programas de televisión, donde las sentadillas y peso muerto, son los ejercicios favoritos de Dorismar para fortalecer el imponente cuerpo que se carga, también ha dado algunos tips de alimentación.

Dorismar también se ha ganado los elogios de sus seguidores debido a la manera en que se viste, pues ella se viste como toda una verdadera diva, basta con verla en las entrevistas con sus outfits de impacto, los cuales van desde vestidos muy llamativos a unos pantalones de mezclilla los cuales sabe combinar muy bien.

Lo que muchos desean saber de Dorismar en estos momentos es si en realidad sale con alguien, pues a pesar de que le llueven las invitaciones de pretendientes para que salir con ella, Dorismar no ha dado pistas si ya tiene algún amor, o en realidad es una mujer soltera muy feliz, ya que saber de tristezas por parte de Dorismar es muy raro.

Cabe mencionar que Dorismar siempre ha estado agradecida con México debido al cálido recibimiento que ha recibido en nuestro país, pues es aquí donde cuenta con muchos fans quienes han visto la evolución de la también cantante desde que empezó a darse a conocer en la televisión.